İsrailli hakemden skandal karar
Osmanlıspor Villareal maçına atanan İsrailli hakem Liran Liany verdiği kırmızı kartla çileden çıkardı.
Avrupa Ligi L Grubu 3. maçında Osmanlıspor, Villareal karşısında 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Başkentteki maçta işler istediğimiz gibi gidiyordu. Güçlü rakibi karşısında iki farklı üstünlüğü yakalayan temsilcimiz liderlik hesapları yaparken devreye İsrailli hakem Liran Liany çıktı.
Maçın 55. dakikasında Mehmet Güven'in çekmesini kırmızı kart ve penaltıyla cezalandıran hakem rüzgarı bir anda tersine çevirdi. Bu penaltıyla birlikte üzerindeki ölü toprağını atan Villareal maça yeniden ortak oldu. İlerleyen dakikalarda Pato'yla ikinci golü bulan Villareal mucizeyi gerçekleştirerek Osmanlıspor'dan 1 puanı aldı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:09
- Osmanlı skoru koruyamadı
Toplam 1
Yorum
isminiz Helal olsun gs fb yada bjk olsa karsimizda buyuk bir takim vardiyerek mantik olarak kaybederlerdi ama osmanlisporun kaybedecegi bisey olmadigi icin yinede bir esitlik ile bitirdi maçi
- 22.05 | Manchester United - Fenerbahçe
Toplam 4
Yorum
Ömer Haydi FENERBAHÇE
- CANLI | Konyaspor - Braga
Toplam 1
Yorum
isminiz Hakem azeri yaşadık mı desem
İsrailli hakemden skandal karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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