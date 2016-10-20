 İsrailli hakemden skandal karar – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    İsrailli hakemden skandal karar

    İsrailli hakemden skandal karar

    maçına atanan İsrailli hakem verdiği kırmızı kartla çileden çıkardı.

    Avrupa Ligi L Grubu 3. maçında Osmanlıspor, Villareal karşısında 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

    Başkentteki maçta işler istediğimiz gibi gidiyordu. Güçlü rakibi karşısında iki farklı üstünlüğü yakalayan temsilcimiz liderlik hesapları yaparken devreye İsrailli hakem çıktı.

    Maçın 55. dakikasında Mehmet Güven'in çekmesini kırmızı kart ve penaltıyla cezalandıran hakem rüzgarı bir anda tersine çevirdi. Bu penaltıyla birlikte üzerindeki ölü toprağını atan Villareal maça yeniden ortak oldu. İlerleyen dakikalarda Pato'yla ikinci golü bulan Villareal mucizeyi gerçekleştirerek Osmanlıspor'dan 1 puanı aldı.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:09
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