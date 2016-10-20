İsrailli hakemden skandal karar

Avrupa Ligi L Grubu 3. maçında Osmanlıspor, Villareal karşısında 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Başkentteki maçta işler istediğimiz gibi gidiyordu. Güçlü rakibi karşısında iki farklı üstünlüğü yakalayan temsilcimiz liderlik hesapları yaparken devreye İsrailli hakem Liran Liany çıktı.

Maçın 55. dakikasında Mehmet Güven'in çekmesini kırmızı kart ve penaltıyla cezalandıran hakem rüzgarı bir anda tersine çevirdi. Bu penaltıyla birlikte üzerindeki ölü toprağını atan Villareal maça yeniden ortak oldu. İlerleyen dakikalarda Pato'yla ikinci golü bulan Villareal mucizeyi gerçekleştirerek Osmanlıspor'dan 1 puanı aldı.