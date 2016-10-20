''Hala şansımız var''

Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, İspanyol ekolünden bir takımla oynadıklarını belirterek, ortaya koydukları oyunun ve isteğin güzel olduğunu ifade etti.

Oyunu iki yönlü oynama konusunda iyi şeyler yaptıklarını anlatan Akçay, "Eksik kalınca dikkatimiz dağıldı. Mehmet'in markajcısının gol atması içerideki düzenimiz açısından eksi puandı. Eksiksiniz ve gol yediniz, oynadığınız takım da Villarreal." değerlendirmesini yaptı.

"Pato'nun daha serbest oynayarak içeriden üstümüze gelmesi ve baskı rakibin işini kolaylaştırdı" diyen Akçay, şöyle devam etti:

"2-0'dan, 2-2'ye getirdiğimiz 4. müsabaka. Bu fiziksel bir olay değil. Bence bu pozisyon konusunda dikkatimizi ve önceliklerimizi yeniden göstermeliyiz. Sadece biraz algıda ve iletişimde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Fikstüre ve puan cetveline baktığımızda hala şansımız olduğunu görüyorum. Bu da bize umut veriyor. Bu dakikadan sonra Kasımpaşa maçını düşünmeye başladık."

Karşılaşmadaki penaltı ve kırmızı kart olayını da değerlendiren teknik direktör Akçay, "Yeni kural bu tip pozisyonları tartışılır hale getirdi. Kuralın şu inceliği var. Oyuncunun topla oynama şansı. Mehmet rakibin önüne geçemedi. Mehmet arkadan müdahale etti. Kararı tekrar gözden geçireceğiz ama hakemin verdiği kararın doğru olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Müsabakanın 39. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Lawal için çok üzgün olduğunu ifade eden Akçay, "Her şeyiyle bu akşam heyecanlı bir müsabaka oynuyordu. Kanaması ve yırtığı büyük." açıklamasında bulundu.

VİLLARREAL CEPHESİ

Villarreal Teknik Direktörü Fran Escriba, 2-2 sona eren maçta skorun adaletli olduğunu dile getirdi.

İspanyol teknik adam, ilk yarıda Osmanlıspor'un üstünlüğü olduğunu belirterek, "Üstün olan taraf Osmanlıspor'du. İyi bir oyun ortaya koydular. İkinci yarı soyunma odasına girdiğimizde oyuncularla durumu paylaştım. Skoru değiştirebileceğimizi söyledim." şeklinde konuştu.

İkinci yarının kendi üstünlükleri içinde geçtiğini anlatan Escriba, "Penaltı ve kırmızı kart oyunun seyrini değiştirdi. Penaltı kaçırdıktan sonra attığımız gol moralimizi geri getirdi. Sonuca baktığımızda 2-2 adaletli bir skor oldu." ifadelerini kullandı.