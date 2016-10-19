 Karcemarskas endişesi – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Karcemarskas endişesi

    Karcemarskas endişesi

    Osmanlıspor, Avrupa Ligi L Grubu'nda İspanyol ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde maçın oynanacağı Osmanlı Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılı futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Başkent ekibinin, idmanın geri kalan bölümünde, maçın taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

    Kurucu başkan Ahmet Gökçek'in de takip ettiği mor-sarılıların bugünkü idmanına sakatlığı süren Engin Bekdemir ve Koray Altınay dışındaki tüm futbolcular katılırken kaleci Zydrunas Karcemarskas fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Litvanyalı kalecinin durumunun maç saatinde netleşeceği bildirildi.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:06
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