Karcemarskas endişesi

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde maçın oynanacağı Osmanlı Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılı futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Başkent ekibinin, idmanın geri kalan bölümünde, maçın taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

Kurucu başkan Ahmet Gökçek'in de takip ettiği mor-sarılıların bugünkü idmanına sakatlığı süren Engin Bekdemir ve Koray Altınay dışındaki tüm futbolcular katılırken kaleci Zydrunas Karcemarskas fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Litvanyalı kalecinin durumunun maç saatinde netleşeceği bildirildi.