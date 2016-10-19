Karcemarskas endişesi
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda İspanyol ekibi Villarreal ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde maçın oynanacağı Osmanlı Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılı futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Başkent ekibinin, idmanın geri kalan bölümünde, maçın taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.
Kurucu başkan Ahmet Gökçek'in de takip ettiği mor-sarılıların bugünkü idmanına sakatlığı süren Engin Bekdemir ve Koray Altınay dışındaki tüm futbolcular katılırken kaleci Zydrunas Karcemarskas fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Litvanyalı kalecinin durumunun maç saatinde netleşeceği bildirildi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:06
- Fenerbahçe'den teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
umut Sanki finale kalmıs ucak bjk logosu ve renklerıne boyanmıs. bu macı bjk nın alma ıhtımalı 1000/1 ıhtımal bıle yok.
- Maçı hangi kanal verecek?
Toplam 10
Yorum
bjk.li tayfun hoca kaptan diye volkan da ısrarcı..ama kaybediyor hep..tolga da kaptan dı..şenol hocamız kulübeye çekti..
- Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 7
Yorum
Van persie Kuşa üzüldüm diyen arkadaş sen harbi insan değilsin o uçakta bir sürü yolcu var sende orada olabilirdin futbol gözüyle bakma olaya
Karcemarskas endişesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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