Escriba'dan Türkiye yorumu
Villarreal Teknik Direktörü Escriba ve kaleci Andres Fernandez, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Başkent temsilcisi Osmanlıspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
Escriba, Osmanlıspor'un zorlu bir takım olduğunu bildiklerini belirterek, "İzledik ve ne yaptıklarını gördük. Zor bir ekibe karşı iyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Yarın umarım bunu başarırız. Osmanlıspor'u izlediğim zaman gördüğüm özellikle hücum bölgesinde gerçekten hızlı ve iyi oyuncuları var. Bir tane de uzun boylu forveti var. Stoperleri de duran toplarda ileri çıkıyor ve etkililer. Duran toplarda ve kontra ataklara karşı özelikle önlem almamız ve iyi oynamamız gerekiyor" diye konuştu.
Antrenman yapmadan Osmanlıspor maçına çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Escriba, "İspanyadan Ankara'ya uzun bir yolculukla geldik. Daha sonra havaalanından da otele geliyorsunuz. Otelden de stada 50 dakika uzaklık olduğunu söylediler. Biz bu çalışmayı yapmak yerine dinlenmeyi seçtik. Futbolcularımızla dinlenmeyi tercih ettik" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE GELME KONUSUNDA HİÇBİR ENDİŞEMİZ OLMADI"
"Türkiye'de son zamanlarda yaşanan terör saldırıları nedeniyle Ankara'ya gelmekte tereddüt ettiniz mi yönündeki soruya" Escriba, "Bu konuyla ilgili en ufak bir sıkıntımız olmadı. Hiçbir endişemiz olmadı, korkumuz da yok. Gayet iyi karşılandık bu konuda hiçbir sıkıntımız yok" cevabını verdi.
Escriba, "Osmanlıspor liginde kaybetmedi biz de kaybetmedik. Osmanlıspor az gol yiyen bir takım biz de az gol yiyen bir takımız. Bunlara baktığımız zaman dengeli iki takımın maçı olacak gibi gözüküyor. Gollü bir maç olursa bizim için sürpriz olur. İki takımda dengeli oynadığı için söylüyorum bunu. Güzel bir maç bizi bekliyor. Osmanlıspor'un şansını da içerdeki maçlarda kuvvetli olduğu için yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.
FERNANDEZ: "ZOR BİR MAÇ YARIN BİZİ BEKLİYOR"
Kaleci Andres Fernandez ise, Osmanlıspor ile yarın zor ve karmaşık bir maç olacaklarını bildiklerine dikkat çekerek, "Hocamız Osmanlıspor'un görüntülerini gösterdi bize. Nasıl oynadığıyla ilgili bilgimiz ve fikrimiz var. Evinde iyi oynayan ve hızlı atağa çıkan bir ekip. Onunla ilgili önlemlerimizi aldık. Zor bir maç yarın bizi bekliyor.
Takım olarak sezon başından itibaren çok iyi giden çizgilerinin olduklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini belirten Fernandez, "Hem ligde hem Avrupa liginde şuana kadar iyi maçlar çıkardık ve yenilmedik. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
Antrenman yapmadan Osmanlıspor maçına çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Escriba, "İspanyadan Ankara'ya uzun bir yolculukla geldik. Daha sonra havaalanından da otele geliyorsunuz. Otelden de stada 50 dakika uzaklık olduğunu söylediler. Biz bu çalışmayı yapmak yerine dinlenmeyi seçtik. Futbolcularımızla dinlenmeyi tercih ettik" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE GELME KONUSUNDA HİÇBİR ENDİŞEMİZ OLMADI"
"Türkiye'de son zamanlarda yaşanan terör saldırıları nedeniyle Ankara'ya gelmekte tereddüt ettiniz mi yönündeki soruya" Escriba, "Bu konuyla ilgili en ufak bir sıkıntımız olmadı. Hiçbir endişemiz olmadı, korkumuz da yok. Gayet iyi karşılandık bu konuda hiçbir sıkıntımız yok" cevabını verdi.
Escriba, "Osmanlıspor liginde kaybetmedi biz de kaybetmedik. Osmanlıspor az gol yiyen bir takım biz de az gol yiyen bir takımız. Bunlara baktığımız zaman dengeli iki takımın maçı olacak gibi gözüküyor. Gollü bir maç olursa bizim için sürpriz olur. İki takımda dengeli oynadığı için söylüyorum bunu. Güzel bir maç bizi bekliyor. Osmanlıspor'un şansını da içerdeki maçlarda kuvvetli olduğu için yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.
FERNANDEZ: "ZOR BİR MAÇ YARIN BİZİ BEKLİYOR"
Kaleci Andres Fernandez ise, Osmanlıspor ile yarın zor ve karmaşık bir maç olacaklarını bildiklerine dikkat çekerek, "Hocamız Osmanlıspor'un görüntülerini gösterdi bize. Nasıl oynadığıyla ilgili bilgimiz ve fikrimiz var. Evinde iyi oynayan ve hızlı atağa çıkan bir ekip. Onunla ilgili önlemlerimizi aldık. Zor bir maç yarın bizi bekliyor.
Takım olarak sezon başından itibaren çok iyi giden çizgilerinin olduklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini belirten Fernandez, "Hem ligde hem Avrupa liginde şuana kadar iyi maçlar çıkardık ve yenilmedik. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Afiyet olsun Kartalım
Toplam 29
Yorum
OSMAN ADINI BİLE YAZAMAYAN KORKAK,RUMUZUNU BİLE YABANCI KELİME SEÇEN ZAYIF KARAKTERLİLER FENERBAHÇE Yİ DESTEKLEMESİN ZATEN....
- Afiyet olsun Kartalım
Toplam 29
Yorum
ne oplana katılıyorum bir bjk li olarak feneri desteklemem ama gs yi desteklerim
- Statta kemer çıkarma zorunluluğu
Toplam 3
Yorum
bjk bu gece ilk yenilgimizi Napoli den alacağız.
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