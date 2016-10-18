 Osmanlı'da Villarreal mesaisi – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Osmanlı'da mesaisi

    Osmanlı'da Villarreal mesaisi

    Osmanlıspor, Avrupa Ligi L Grubu'nda İspanyol ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı süren Engin Bekdemir dışında tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Litvanyalı kaleci Zydrunas Karcemarskas ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    Futbolcuların, idmanda çabukluk ve sürat çalışmasının yanı sıra çift kale maç oynadığı ifade edildi.

    Osmanlıspor, hazırlıklarını yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:36
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