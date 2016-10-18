Osmanlı'da Villarreal mesaisi
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda İspanyol ekibi Villarreal ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı süren Engin Bekdemir dışında tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Litvanyalı kaleci Zydrunas Karcemarskas ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Futbolcuların, idmanda çabukluk ve sürat çalışmasının yanı sıra çift kale maç oynadığı ifade edildi.
Osmanlıspor, hazırlıklarını yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 20:36
- Sneijder'i oynatmayacak
Toplam 2
Yorum
eroğlu Adam haklı. Nasılsa bu TS de iş yok. Risk almaya gerek yok. GS bu TS yi her şartta yener. Sonuç en az 3-0 olur.
- AbouBAKAR, MarioATAR!
Toplam 17
Yorum
bjk35 ne sabrından bahsediyorsun arkadaşım yıllardır bu takım zaten ne çektiyse bi forvetten bide kaleciden çekmedi mi? şu son 2 senedir demba ba ve gomez sayesinde rahatlamadık mı? demba ba gitti yeri nasıl dolucak dedik daha iyisi geldi gomez gitti yeri nasıl dolucak dedik daha iyisi gelicek dediler geldi mi? bu iki adam dışında önceden forvetimizde kim vardı bizim? almeida. saç baş yolduruyordu ama beşiktaş kariyerine baktığında 110 maçta 47 gol 20 asistle oynamış. siz bu aboubakara böyle sabır sabır dedikçe bu adama 10 milyon euro verdirip bonservisini aldırmayın da ocak ayında portoya geri dönsün başka bir şey istemiyorum
- Fatih 1461
Toplam 13
Yorum
eroğlu Abartmayın. Fatih hangi zor topu çıkarmış. BU kadar beceriksizin bir arada olduğu takıma karşı sıradan bir görev yapmış. Hani seyretmesek vay be diyeceğiz.
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