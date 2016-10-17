Villarreal mesaisi başladı
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda, 20 Ekim Perşembe günü İspanyol ekibi Villarreal ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlığı süren Engin Bekdemir katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan kaleci Zydrunas Karcemarskas fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bursaspor maçında ayağına darbe alan Musa Çağıran ise tedbir amaçlı dinlendirildi.
Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas ve sprint çalışması yapan mor-sarılıların idmanı, şut çalışmasıyla tamamladı.
Ligdeki Bursaspor maçında 90 dakika forma giyen Mehmet Güven, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Badou Ndiaye, Aminu Umar, Adrien Regattin ve Cheick Diabate tam sahada hafif koşu yapmakla yetindi.
Osmanlıspor, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da basın kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:15
- Zirveden çıkan karar operasyon
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Yorum
arslan aatif bir maç oynadı gölünü attı pas verdi daha ne yapsın. her maç oynamaliki kendini kanıtlesın.
- Bruma'nın bonservisi 30 milyon euro
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Yorum
Turşucu Eğer Terim gelsin GS nin başına kombinemi yırtmakla beraber, Gs store dan hiç birşey almayacağım gibi gs mobile hattımı da iptal edeceğim...
- Bir Mandela gerek
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depar yakın. yakında taraftar volkan demirele bir depar atacak...bekleyin az kaldı..
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