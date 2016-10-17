 Villarreal mesaisi başladı – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    mesaisi başladı

    Villarreal mesaisi başladı

    Osmanlıspor, Avrupa Ligi L Grubu'nda, 20 Ekim Perşembe günü İspanyol ekibi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlığı süren Engin Bekdemir katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan kaleci Zydrunas Karcemarskas fizyoterapist eşliğinde çalıştı. maçında ayağına darbe alan Musa Çağıran ise tedbir amaçlı dinlendirildi.

    Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas ve sprint çalışması yapan mor-sarılıların idmanı, şut çalışmasıyla tamamladı.

    Ligdeki maçında 90 dakika forma giyen Mehmet Güven, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Badou Ndiaye, Aminu Umar, Adrien Regattin ve Cheick Diabate tam sahada hafif koşu yapmakla yetindi.

    Osmanlıspor, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da basın kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:15
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