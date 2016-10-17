 Osmanlıspor'a İsrailli hakem – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Osmanlıspor'a İsrailli hakem

    Osmanlıspor'a İsrailli hakem

    Avrupa Ligi L Grubu'nda mücadele eden Osmanlıspor'un, İspanya'nın takımı ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

    Osmanlı Stadı'nda 20 Ekim Perşembe günü oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İsrail Federasyonu'ndan Liran Liany yönetecek. Mücadelede Liany'in yardımcılıklarını Dvir Shimon ve David Elias Biton yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oren Borneshtain olacak.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:58
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