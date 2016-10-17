Osmanlıspor'a İsrailli hakem
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda mücadele eden Osmanlıspor'un, İspanya'nın Villarreal takımı ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
Osmanlı Stadı'nda 20 Ekim Perşembe günü oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan Liran Liany yönetecek. Mücadelede Liany'in yardımcılıklarını Dvir Shimon ve David Elias Biton yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oren Borneshtain olacak.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 142
Yorum
Realist Defolup gitmeye niyeti yok bunun hala, 20 senedir bu rezilliği izletiyor bize, bu çöapsız muhterise kongre operasyon yapıp gönderse kurtulsak
- Beşiktaş, İtalya yolcusu
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Başarılar dilerim.
- Beşiktaş, İtalya yolcusu
Toplam 3
Yorum
Mehmet . Deplasman Kartalı Sevindirecek hepimizi..
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