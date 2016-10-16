 Osmanlıspor'dan Osmangazi ve Orhangazi'ye vefa – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Osmanlıspor'dan Osmangazi ve Orhangazi'ye vefa

    Osmanlıspor'dan Osmangazi ve Orhangazi'ye vefa

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün öğlen saatlerinde ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, Osmanlı Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret edip dua etti.

    Başkent ekibinin yönetici, teknik heyet ve futbolcular, takım otobüsüyle geldikleri Tophane semtinde öne Osman Gazi'nin ardından da Orhan Gazi'nin türbesini gezdi.

    Adını aldıkları Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucuları için dua eden Osmanlıspor kafilesi, çıkışta Bursalıların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 11:10
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