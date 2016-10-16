Osmanlıspor'dan Osmangazi ve Orhangazi'ye vefa
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün öğlen saatlerinde Bursaspor ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, Osmanlı Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret edip dua etti.
Adını aldıkları Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucuları için dua eden Osmanlıspor kafilesi, çıkışta Bursalıların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:10
- Josue: Şansı iyi kullandım
Toplam 1
Yorum
AhmetGS takıma alışamamış hala. sahada yoktu. önceki maçlarda oynadığı dakikalarda da aynı.
- En çok koşan Ciğerci
Toplam 1
Yorum
Aslan IYI NIYETE IYI YETISTIRILMIS ANCAK BUGÜN DEFANS ÖNÜNDE SELCUK HIC YOKTU TOLGADA TEK BASINA COK CARESIZ KALDI.MUSLERA IYI OLMASAYDI YENILIRDIK
- Napoli’den 13 maç 47 gol
Toplam 8
Yorum
BJK'Lİ Adamlar bir kaç saat önce sahalarında 3-1 kaybettiler sen BJK'de 5-0 kaybedecek diyorsun. Kardeş Beşiktaş olsun Fenerbahçe olsun Galatasaray olsun hepsi böyle büyük maçları sever ve beklerler.
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