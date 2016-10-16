Osmanlıspor'dan Osmangazi ve Orhangazi'ye vefa

Başkent ekibinin yönetici, teknik heyet ve futbolcular, takım otobüsüyle geldikleri Tophane semtinde öne Osman Gazi'nin ardından da Orhan Gazi'nin türbesini gezdi.

Adını aldıkları Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucuları için dua eden Osmanlıspor kafilesi, çıkışta Bursalıların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.