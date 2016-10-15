 Uefa'dan ihtar cezası geldi – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    'dan ihtar cezası geldi

    Uefa'dan ihtar cezası geldi
    Disiplin Kurulu, Avrupa Ligi'nde Zürih-Osmanlıspor maçında tribünlerde bir grup taraftarın yaptığı bölücü terör örgütü propagandasına tepki gösteren Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven'e ihtar cezası verdi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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