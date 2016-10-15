Osmanlıspor, Bursaspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı.
Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 oynadı. Antrenman, saha kenarında yapılan çıkış çalışmasıyla sona erdi.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmana, tedavisine devam edilen Engin Bekdemir katılmadı.
Osmanlıspor, öğle saatlerinde karayoluyla maçın oynanacağı Bursa'ya hareket edecek.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:14
- Sosa’nın yerine oyuncu aranıyor
Toplam 5
Yorum
isminiz Inanç durumunu bilemem ancak sen bunca insanı üzdün mutlu olurum mu sandın peki köpeğin bile ekmek yediği kaba pislemedini hiç düşünmedin mi ama takım farketmez biz türkler insanların üzüntüsünü sevinçle karşılamayız bundan sonra mutlu olursun inşallah .
- Tam 10 gol atmıştı
Toplam 1
Yorum
rvp VOLKAN Jubile yap ve git . Uzunca açıklamaya gerek yok ne aldığın parayı hakediyorsun ne de o pazu bandını . Sorgulamak bize düşmez ama bu takıma biz taraftarlar alıyoruz maç biletlerini alıyoruz formaları destek verdiğin yok gol yeme sıralamasında 2.cisin bu takım 1.cilik istiyor böyle mi yardım edeceksin düzelmeni falan bekleyemeyiz koysunlar alt yapıdan kaleci en azından böyle her şeyi içeri almaz
- Trabzon’u istiyorum
Toplam 2
Yorum
gorkem gs ye gelsin..
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