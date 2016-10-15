 Osmanlıspor, Bursaspor maçına hazır – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Osmanlıspor, maçına hazır

    Osmanlıspor, Bursaspor maçına hazır

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı.

    Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 oynadı. Antrenman, saha kenarında yapılan çıkış çalışmasıyla sona erdi.

    Yaklaşık 1 saat süren antrenmana, tedavisine devam edilen Engin Bekdemir katılmadı.

    Osmanlıspor, öğle saatlerinde karayoluyla maçın oynanacağı Bursa'ya hareket edecek.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:14
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