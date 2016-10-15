Osmanlıspor, Bursaspor maçına hazır

Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 oynadı. Antrenman, saha kenarında yapılan çıkış çalışmasıyla sona erdi.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmana, tedavisine devam edilen Engin Bekdemir katılmadı.

Osmanlıspor, öğle saatlerinde karayoluyla maçın oynanacağı Bursa'ya hareket edecek.