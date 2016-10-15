 Osmanlı seriyi devam ettirecek – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Osmanlı seriyi devam ettirecek

    Osmanlı seriyi devam ettirecek
    Bursa maçının hazırlıklarını yaptığı taktik ağırlıklı çalışmayla sürdüren Osmanlıspor, Bursa deplasmanından da puan alarak ligdeki yenilmezlik serini devam ettirmeyi amaçlıyor. Teknik patron M.Reşit Akçay, "Maça motiveyiz" dedi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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