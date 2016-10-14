UEFA'dan Ender Yurtgüven'e ihtar cezası

UEFA Disiplin Kurulu, Zürih-Osmanlıspor maçında tribünlerde bir grup taraftarın yaptığı bölücü terör örgütü propagandasına tepki gösteren Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven'e ihtar cezası verdi.

Genel menajer Yurtgüven, yaptığı açıklamada, kurulun dün aldığı kararı bugün kendisine ilettiğini söyledi.

Yurtgüven, kurulun kendisine ihtar cezası verdiğini ve bu nedenle de kulübün herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağını ifade etti.

Ender Yurtgüven, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda, 29 Eylül Perşembe günü İsviçre'de oynanan Zürih-Osmanlıspor maçında tribünlerde bir grup taraftarın yaptığı bölücü terör örgütü propagandasına tepki gösterdiği için disiplin kuruluna sevk edilmişti.