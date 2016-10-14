UEFA'dan Ender Yurtgüven'e ihtar cezası
UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki Zürih-Osmanlıspor maçında tribünlerde bir grup taraftarın yaptığı bölücü terör örgütü propagandasına tepki gösteren genel menajer Ender Yurtgüven'e ihtar cezası verdi.
UEFA Disiplin Kurulu, Zürih-Osmanlıspor maçında tribünlerde bir grup taraftarın yaptığı bölücü terör örgütü propagandasına tepki gösteren Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven'e ihtar cezası verdi.
Genel menajer Yurtgüven, yaptığı açıklamada, kurulun dün aldığı kararı bugün kendisine ilettiğini söyledi.
Yurtgüven, kurulun kendisine ihtar cezası verdiğini ve bu nedenle de kulübün herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağını ifade etti.
Ender Yurtgüven, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda, 29 Eylül Perşembe günü İsviçre'de oynanan Zürih-Osmanlıspor maçında tribünlerde bir grup taraftarın yaptığı bölücü terör örgütü propagandasına tepki gösterdiği için disiplin kuruluna sevk edilmişti.
Kaynak: AA
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:35
- Savaşın emri
Toplam 2
Yorum
Mehmet Takım birbirine yakın oynamıyor. Yardımlaşma çok düşük.. Buna çare bulunmazsa sonuç yine aynıdır.
- Güneş kadroda değişikliğe gidecek mi?
Toplam 2
Yorum
karakartal Geniş ve kaliteli bir kadromuz var.Kayseri maçından sonra Napoli deplasmanı var.Maç maç gidiyoruz öncelik kayseri maçı.Milli aradan sonra oynayacağımız bu maç çok, ligde iddiamızı sürdürmemiz açısından çok önemli.sakat ve hazır olmayan oyuncularımız var.Oğuzhan kesin yok.Talisca, G.Gönül,G.inler tam hazır değil.ama riske edilecekler.adriano ikinci yarıda oynayabilir.aboubakar artık bu maçtan itibaren patlama yapabilir.
- Fenerbahçe'ye yeni otobüs
Toplam 1
Yorum
süper bu otobüs bizi şampiyon yapar bence
UEFA'dan Ender Yurtgüven'e ihtar cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.