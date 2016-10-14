Osmanlıspor seriyi devam ettirme peşinde
Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı taktik ağırlıklı çalışmayla sürdüren Osmanlıspor, Bursa deplasmanından da puan alarak ligdeki yenilmezlik serini devam ettirmeyi amaçlıyor.
Osmanlıspor yarın yapacağı son antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve karayoluyla maçın oynanacağı Bursa'ya hareket edecek.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:50
- Güneş kadroda değişikliğe gidecek mi?
Toplam 2
Yorum
karakartal Geniş ve kaliteli bir kadromuz var.Kayseri maçından sonra Napoli deplasmanı var.Maç maç gidiyoruz öncelik kayseri maçı.Milli aradan sonra oynayacağımız bu maç çok, ligde iddiamızı sürdürmemiz açısından çok önemli.sakat ve hazır olmayan oyuncularımız var.Oğuzhan kesin yok.Talisca, G.Gönül,G.inler tam hazır değil.ama riske edilecekler.adriano ikinci yarıda oynayabilir.aboubakar artık bu maçtan itibaren patlama yapabilir.
- 100’leri güldüren adam
Toplam 1
Yorum
diyarbakır1903 Beşiktaş'ın tarihine geçti bile. Her futbolcunun böyle olması dileğiyle
- Riekerink'ten Advocaat yorumu
Toplam 4
Yorum
Yasama Riekerink çok çalışkan bir hoca. Giderek kendini de geliştirecektir. Uzun yıllar takımda kalmasından yanayım. adam gibi adam olması da bize uzun vadede çok faydalı olacağının garantisidir.
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