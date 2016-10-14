 Osmanlıspor seriyi devam ettirme peşinde – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Osmanlıspor seriyi devam ettirme peşinde

    Osmanlıspor seriyi devam ettirme peşinde

    maçının hazırlıklarını bugün yaptığı taktik ağırlıklı çalışmayla sürdüren Osmanlıspor, Bursa deplasmanından da puan alarak ligdeki yenilmezlik serini devam ettirmeyi amaçlıyor.

    Osmanlıspor, Pazar günü deplasmanda 'la oynayacağı maçın hazırlıklarına basına ve taraftara kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti. Süper Lig'de yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefleyen Başkent ekibi, bugünkü antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana Mor-Sarılı oyuncular core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla başladı. Daha sonra ısınma koşusu yapan Başkent ekibi, antrenmanın sonraki etabında maçının taktiklerini çalıştı. Taktik çalışmasına U21 takımından 13 oyuncu da dahil oldu. 1,5 saat süren antrenmana, tedavisi devam eden Engin Bekdemir katılmazken hafif adale ağrıları bulunan Lawal takımdan ayrı koşu yaptı.

    Osmanlıspor yarın yapacağı son antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve karayoluyla maçın oynanacağı Bursa'ya hareket edecek.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:50
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