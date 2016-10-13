‘Baskı özgüven yarattı’

Osmanlı, Bursa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Orta saha Mehmet Güven yenilgisiz olduklarını hatırlatıp, "Mağlup olmadıkça özgüven artıyor ve baskı bizde özgüven yaratıyor. Galip gelebileceğimiz bazı maçlarda berabere kaldık. Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin" değerlendirmesini yaptı.