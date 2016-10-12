Osmanlıspor'da Bursaspor mesaisi

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Egzersiz lastikleriyle özel çalışma yapan Başkent ekibi, daha sonra 2 ayrı grup halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. Mor-sarılılar, yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maçla çalışmaları sonlandırdı.

Milli takımlarda bulunan ve bugün kampa katılan Tugay Kacar, Ndiaye ve Delarge takımdan ayrı düz koşu yaparken, tedavisi devam eden Engin Bekdemir ise çalışmaya katılmadı.

İdman öncesinde Mehmet Güven ve Aykut Demir, DHA'ya yaptıkları açıklamada, hedeflerinin Bursaspor deplasmanından 3 puanla dönmek olduğunu belirttiler.

MEHMET GÜVEN: "YENEMİYORSAN, YENİLMEYECEKSİN"

Osmanlıspor'un tecrübeli oyuncusu Mehmet Güven, son haftalarda çok önemli maçlar oynadıklarını belirterek, "Hafta sonu çok önemli bir maç bekliyor bizi. Bursaspor maçı zor olacak. Sezona iyi başladılar. Biz deplasmanda galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" dedi.

Ligde yenilgisiz takımlardan biri olduklarını hatırlatan Güven, "Bu bizde baskı yaratmıyor, artık buralara oynamayı yavaş yavaş öğrenmeye başladığımızı düşünüyorum. Takım mağlup olmadıkça özgüveni artıyor ve baskı bizde özgüven yaratıyor. Bu süreçte galip gelebileceğimiz bazı maçlarda berabere kaldık. En azından bir denge tutturduk. Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin" ifadesini kullandı.

AYKUT DEMİR: "AVRUPA, LİG VE TÜRKİYE KUPASI'NDA ŞİMDİLİK HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

Aykut Demir ise ligde çok iyi bir gidişatları olduğunu vurgulayarak, "Sonuçta üç kulvarda mücadele ediyoruz. Avrupa, lig ve Türkiye Kupası'nda şimdilik her şey iyi gidiyor. Bu çıkışımızı devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Bizim için her maç çok önemli. Biz takım olarak rakip ayırmıyoruz. Tüm takımları çok ciddiye alıyoruz. Büyük takım, küçük takım yok artık. Önümüzde bir Bursaspor maçı var ve çok zor bir deplasman. Çok iyi bir milli takım arası geçirdik ve çok iyi hazırlandık bu maça. İnşallah bu önemli deplasmandan 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.