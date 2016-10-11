Osmanlıspor'da, Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda pas ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Pierre Webo, Tiago Pinto ve Avdija Vrsajevic takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Tedavisi süren Engin Bekdemir ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan Tugay Kacar, Badou Ndiaye ve Dzon Delarge antrenmanda yer almadı.

KORAY'A BREZİLYA USULÜ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Osmanlıspor'un sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Koray Altınay, 25. yaşını Brezilya usulü doğum günü ile kutladı.

Antrenman bitiminde ise saha kenarında kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Koray'a takım arkadaşları yumurtalı ve unlu kutlama yaptı.

Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



