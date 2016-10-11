Osmanlıspor'da, Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda pas ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan Pierre Webo, Tiago Pinto ve Avdija Vrsajevic takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde bir çalışma gerçekleştirdi.
Tedavisi süren Engin Bekdemir ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan Tugay Kacar, Badou Ndiaye ve Dzon Delarge antrenmanda yer almadı.
KORAY'A BREZİLYA USULÜ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Osmanlıspor'un sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Koray Altınay, 25. yaşını Brezilya usulü doğum günü ile kutladı.
Antrenman bitiminde ise saha kenarında kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Koray'a takım arkadaşları yumurtalı ve unlu kutlama yaptı.
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:11
- Ozan devreyi kapattı
Toplam 17
Yorum
Arkaan Milli takıma hizmet etmekten bahsederken banka kartından örnek vermek ilginç prim peşinde koşan topçulardan mı öğreniyorsunuz bu para aşkını? Ülkeye hizmet etmenin ve onun uğrunda sakatlanmanın tazminatı mı olur mu?
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 15
Yorum
adalet bakanlığı idam edelimmi saygı deger vatandaşım ?
- "Kadroyu seçen hoca sonucuna katlanır"
Toplam 25
Yorum
HAGI DUNYA KUPASINA KATILMADIKTAN SONRA HESABINI VERSE NE OLUR VERMESE NE OLUR? FEDERASYONUN GOREVI OLACAKLARI ON GORMEK.
Osmanlıspor'da, Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.