 N’Diaye’den 15 gol 4 asist – Fotomaç – 09 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    N’Diaye’den 15 gol 4 asist

    N’Diaye’den 15 gol 4 asist

    Geçen sezon başında Osmanlıspor takımına gelen 1990 doğumlu Badou N'Diaye, geride kalan dönemde 39 lig maçına çıktı.

    Senegalli oyuncu bu 39 maçta 15 gol atmayı başardı. N'Diaye 15 golü dışında arkadaşlarına 4 gol pası verdi. N'Diaye, "Başarımın sırrı Osmanlıspor'da ki aile ortamı. Burada çok mutluyum. Gollerim sürecek" dedi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    N’Diaye’den 15 gol 4 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.