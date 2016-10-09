N’Diaye’den 15 gol 4 asist
Geçen sezon başında Osmanlıspor takımına gelen 1990 doğumlu Badou N'Diaye, geride kalan dönemde 39 lig maçına çıktı.
Senegalli oyuncu bu 39 maçta 15 gol atmayı başardı. N'Diaye 15 golü dışında arkadaşlarına 4 gol pası verdi. N'Diaye, "Başarımın sırrı Osmanlıspor'da ki aile ortamı. Burada çok mutluyum. Gollerim sürecek" dedi.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
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Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
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Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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