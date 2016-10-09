N’Diaye’den 15 gol 4 asist

Geçen sezon başında Osmanlıspor takımına gelen 1990 doğumlu Badou N'Diaye, geride kalan dönemde 39 lig maçına çıktı.

Senegalli oyuncu bu 39 maçta 15 gol atmayı başardı. N'Diaye 15 golü dışında arkadaşlarına 4 gol pası verdi. N'Diaye, "Başarımın sırrı Osmanlıspor'da ki aile ortamı. Burada çok mutluyum. Gollerim sürecek" dedi.