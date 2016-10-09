Akçay: Hedef üç puan
Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor'la karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan idmanda çift kale maç yapıldı. Akçay, "Bursaspor çok kaliteli bir takım. Ancak biz çok iyi durumdayız. Üç puan için oynayacağız. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de önemli hedeflerimiz var" dedi. Öte yandan kulüp genel menajeri Ender Yurtgüven, ligde namağlup unvanının için önemli olmadığını, başarıda sürekliliği hedeflediklerini ifade etti.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
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Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
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misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
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Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
Akçay: Hedef üç puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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