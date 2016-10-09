 Akçay: Hedef üç puan – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Akçay: Hedef üç puan

    Akçay: Hedef üç puan

    Süper Lig'in 7. haftasında 'la karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürüyor.

    Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan idmanda çift kale maç yapıldı. Akçay, " çok kaliteli bir takım. Ancak biz çok iyi durumdayız. Üç puan için oynayacağız. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de önemli hedeflerimiz var" dedi. Öte yandan kulüp genel menajeri Ender Yurtgüven, ligde namağlup unvanının için önemli olmadığını, başarıda sürekliliği hedeflediklerini ifade etti.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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