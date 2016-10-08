 Bursaspor alarmı – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    alarmı

    Bursaspor alarmı
    F.Bahçe maçının ardından 4 gün izin yapan Osmanlıspor, Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, "Bursaspor evinde çok etkili ama biz de formdayız" dedi.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:06
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