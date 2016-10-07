 Akçay baba gibi – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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HEPSİ
    07 Ekim 2016, Cuma
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    Akçay baba gibi

    Akçay baba gibi
    Osmanlıspor'un başarılı golcüsü Aminu Umar bu sezon yaşadıkları başarı için şunları söyledi: "Hocamız Mustafa Akçay'ın başarıda önemli payı var. Çok farklı ve işine aşık bir insan. Ondan öğreneceğimiz kesinlikle çok şey var. Bir hocadan fazlası; babamız gibi. Bunu oyuncusuna hissettiriyor. Ayrıca takım olarak kenetlendik. Her oyuncu birbirini seviyor." Umar, Avrupa'da başarılı olacaklarını da iddia etti.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:18
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