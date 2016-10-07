Akçay baba gibi

Osmanlıspor'un başarılı golcüsü Aminu Umar bu sezon yaşadıkları başarı için şunları söyledi: "Hocamız Mustafa Akçay'ın başarıda önemli payı var. Çok farklı ve işine aşık bir insan. Ondan öğreneceğimiz kesinlikle çok şey var. Bir hocadan fazlası; babamız gibi. Bunu oyuncusuna hissettiriyor. Ayrıca takım olarak kenetlendik. Her oyuncu birbirini seviyor." Umar, Avrupa'da başarılı olacaklarını da iddia etti.