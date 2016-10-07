4 günlük izin sona erdi
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor'a konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Topla ısınma çalışmalarıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda pas organizasyonlarına geçen Başkent ekibi, çabukluk çalışmasının ardından oynadıkları çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Günün ilk antrenmanına milli takımlarda bulunan Tugay Kacar, Delarge ve Ndiaye ile tedavileri devam eden Engin Bekdemir, Webo, Avdija ve Pinto katılmadı.
Osmanlıspor, bugün 17:00'da yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:50
- Harika çocuk
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞLI MESSİ YAŞLANACAK DİYE KORKANLAR ÜZÜLMEYİN.. :-))
- Sonuna kadar Yanal
Toplam 1
Yorum
TS ersun hocayla en kötü 5 sene bu takımın başında kalması gerekiyor. 2 yılında güçlü bir kadro 3 yılında şampiyonluğa oynayan bir kadro 4 ve 5 yılında avrupada kademe atalatan sürekli yukarıya tırmna bir kadro kurucagına inanıyorum.
- Önder Turacı bıçaklandı
Toplam 1
Yorum
fbli allah acıl sıfa versın
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