 4 günlük izin sona erdi – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    4 günlük izin sona erdi

    4 günlük izin sona erdi

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında 'a konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

    maçının ardından lige verilen milli aradan dolayı 4 gün izin yapan Başkent ekibi topbaşı yaptı. Mor-Sarılılar sabah yapılan antrenmanla ligin 7. haftasında deplasmanda 'la oynayacağı maçın hazırlıklarına da start verdi.

    Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Topla ısınma çalışmalarıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda pas organizasyonlarına geçen Başkent ekibi, çabukluk çalışmasının ardından oynadıkları çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

    Günün ilk antrenmanına milli takımlarda bulunan Tugay Kacar, Delarge ve Ndiaye ile tedavileri devam eden Engin Bekdemir, Webo, Avdija ve Pinto katılmadı.

    Osmanlıspor, bugün 17:00'da yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:50
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