 Osmanlıspor’un isyanı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Osmanlıspor’un isyanı

    Osmanlıspor’un isyanı
    Zürih ile oynanan Avrupa Ligi maçının ardından 'nın Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven'in disiplin kuruluna sevk edilmesi başkan Sadık Dik'i çileden çıkardı. İsviçre taraftarının yaptığı terör örgütü propagandasına UEFA'nın sessiz kaldığını söyleyen Dik, "Yöneticimiz bu durumu eleştirdiği için kurula sevk ediliyor. UEFA çifte standart uyguluyor" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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