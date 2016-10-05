Osmanlı’dan büyük tepki
UEFA’nın, Osmanlıspor’u terör örgütü propagandasına tepki göstermesi nedeniyle disiplin kuruluna sevki yankı uyandırdı. Başkent temsilcisinin genel menajeri Ender Yurtgüven, “UEFA’yı uyarmamıza rağmen mağdur olduk. TFF de tepki koymalı” dedi.
Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda İsviçre deplasmanındaki Zürih maçında, tribünlerde bir grup taraftarın yaptığı bölücü terör örgütü propagandasına tepki gösterdikleri için UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi. Yurtgüven, Zürih maçında ilk yarının sonundan başlayarak 75. dakikaya kadar süren provokasyonla karşılaştıklarını dile getirdi.
SAYGISIZLIK YAPILDI
Yurtgüven, "Biz İsviçre'ye ülkemize saygısızlık yapılsın diye gelmedik" ifadesinin UEFA Temsilcisi Thibault De Gendt'in raporunda yer aldığını ve bu nedenle disiplin kuruluna sevk edildiğini anlattı. Kendilerinden önce Grasshoppers ile karşılaşan F.Bahçe'nin aynı durumlarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Yurtgüven, "Bu nedenle bu tür olayların yaşanmaması adına, bir hafta önceden elektronik postayla yetkililere yazı yazdık. UEFA yetkilileri bu konuda rahat olmamızı hiçbir sorun yaşanmayacağını dile getirdiler" diye konuştu.
Genel menajer Yurtgüven, şöyle devam etti: "Tabii ki bu olaylar rakip takım tribünlerinde meydana geldi. Biz de buna Osmanlıspor olarak bir tepki verdik. Bayrak olduğunu iddia ettikleri paçavralarını astılar, elebaşının posterini koydular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren kelimenin bulunduğu tişörtleri giyerek tribünde provokasyon yaptılar. Ben ve yönetim buna tepki verdik..."
TFF GÖREVE ÇAĞRILDI
Yurtgüven, yaşadıklarının Türkiye'nin meselesi olduğunu belirterek, "TFF'yi göreve çağırıyorum" dedi. Yaşananlarla ilgili TFF'nin tepki vermesi gerektiğini dile getiren Yurtgüven, şunları kaydetti: "Bu Türkiye'nin meselesi. TFF de bu olayla ilgili UEFA'ya gerekli tavırları koymalıdır. Bu kadar uyarıya rağmen UEFA yetkililerinin, bu kadar kayıtsız kalmalarının altında bir sebep olup, olmadığıyla ilgili disiplin soruşturması başlatılmalı diye düşünüyorum..."
SAYGISIZLIK YAPILDI
Yurtgüven, "Biz İsviçre'ye ülkemize saygısızlık yapılsın diye gelmedik" ifadesinin UEFA Temsilcisi Thibault De Gendt'in raporunda yer aldığını ve bu nedenle disiplin kuruluna sevk edildiğini anlattı. Kendilerinden önce Grasshoppers ile karşılaşan F.Bahçe'nin aynı durumlarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Yurtgüven, "Bu nedenle bu tür olayların yaşanmaması adına, bir hafta önceden elektronik postayla yetkililere yazı yazdık. UEFA yetkilileri bu konuda rahat olmamızı hiçbir sorun yaşanmayacağını dile getirdiler" diye konuştu.
Genel menajer Yurtgüven, şöyle devam etti: "Tabii ki bu olaylar rakip takım tribünlerinde meydana geldi. Biz de buna Osmanlıspor olarak bir tepki verdik. Bayrak olduğunu iddia ettikleri paçavralarını astılar, elebaşının posterini koydular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren kelimenin bulunduğu tişörtleri giyerek tribünde provokasyon yaptılar. Ben ve yönetim buna tepki verdik..."
TFF GÖREVE ÇAĞRILDI
Yurtgüven, yaşadıklarının Türkiye'nin meselesi olduğunu belirterek, "TFF'yi göreve çağırıyorum" dedi. Yaşananlarla ilgili TFF'nin tepki vermesi gerektiğini dile getiren Yurtgüven, şunları kaydetti: "Bu Türkiye'nin meselesi. TFF de bu olayla ilgili UEFA'ya gerekli tavırları koymalıdır. Bu kadar uyarıya rağmen UEFA yetkililerinin, bu kadar kayıtsız kalmalarının altında bir sebep olup, olmadığıyla ilgili disiplin soruşturması başlatılmalı diye düşünüyorum..."
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Osmanlı’dan büyük tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.