 Osmanlı’dan büyük tepki – Fotomaç – 05 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Osmanlı’dan büyük tepki

    Osmanlı’dan büyük tepki

    ’nın, Osmanlıspor’u terör örgütü propagandasına tepki göstermesi nedeniyle disiplin kuruluna sevki yankı uyandırdı. Başkent temsilcisinin genel menajeri Ender Yurtgüven, “UEFA’yı uyarmamıza rağmen mağdur olduk. de tepki koymalı” dedi.

    Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda İsviçre deplasmanındaki Zürih maçında, tribünlerde bir grup taraftarın yaptığı bölücü terör örgütü propagandasına tepki gösterdikleri için UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi. Yurtgüven, Zürih maçında ilk yarının sonundan başlayarak 75. dakikaya kadar süren provokasyonla karşılaştıklarını dile getirdi.

    SAYGISIZLIK YAPILDI
    Yurtgüven, "Biz İsviçre'ye ülkemize saygısızlık yapılsın diye gelmedik" ifadesinin UEFA Temsilcisi Thibault De Gendt'in raporunda yer aldığını ve bu nedenle disiplin kuruluna sevk edildiğini anlattı. Kendilerinden önce Grasshoppers ile karşılaşan F.Bahçe'nin aynı durumlarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Yurtgüven, "Bu nedenle bu tür olayların yaşanmaması adına, bir hafta önceden elektronik postayla yetkililere yazı yazdık. UEFA yetkilileri bu konuda rahat olmamızı hiçbir sorun yaşanmayacağını dile getirdiler" diye konuştu.

    Genel menajer Yurtgüven, şöyle devam etti: "Tabii ki bu olaylar rakip takım tribünlerinde meydana geldi. Biz de buna Osmanlıspor olarak bir tepki verdik. Bayrak olduğunu iddia ettikleri paçavralarını astılar, elebaşının posterini koydular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren kelimenin bulunduğu tişörtleri giyerek tribünde provokasyon yaptılar. Ben ve yönetim buna tepki verdik..."

    TFF GÖREVE ÇAĞRILDI
    Yurtgüven, yaşadıklarının Türkiye'nin meselesi olduğunu belirterek, "TFF'yi göreve çağırıyorum" dedi. Yaşananlarla ilgili TFF'nin tepki vermesi gerektiğini dile getiren Yurtgüven, şunları kaydetti: "Bu 'nin meselesi. TFF de bu olayla ilgili UEFA'ya gerekli tavırları koymalıdır. Bu kadar uyarıya rağmen UEFA yetkililerinin, bu kadar kayıtsız kalmalarının altında bir sebep olup, olmadığıyla ilgili disiplin soruşturması başlatılmalı diye düşünüyorum..."
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlı’dan büyük tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.