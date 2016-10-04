 ‘UEFA’nın hass asiyetini göreceğiz’ – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    ’nın hass asiyetini göreceğiz’

    ‘UEFA’nın hass asiyetini göreceğiz’
    Osmanlı genel menajeri Ender Yurtgüven, Zürih'te bölücü terör örgütü propagandasına tepki gösterdikleri için Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerini söyledi. Yurtgüven, ceza durumunda 'nın, ilkelerine ne kadar bağlı olduğunu göreceklerini ifade etti
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:20
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