UEFA'dan teröre destek!

Ender Yurtgüven, yaptığı açıklamada, 29 Eylül Perşembe günü deplasmandaki Zürih maçında ilk yarının sonundan başlayarak 75. dakikaya süren provokasyonla karşılaştıklarını dile getirdi.

Yurtgüven, "Biz İsviçre'ye ülkemize saygısızlık yapılsın diye gelmedik." ifadesinin UEFA Temsilcisi Thibault De Gendt'in raporunda yer aldığını ve bu nedenle disiplin kuruluna sevk edildiğini anlattı.

Kendilerinden önce Grasshoppers ile karşılaşan Fenerbahçe'nin aynı durumlarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Yurtgüven, " Bu nedenle bu tür olayların yaşanmaması adına, bir hafta önceden elektronik postayla yetkililere yazı yazdık. Karşılaşmadan bir gün önce ve maç günü yapılan toplantılarda da dile getirdik. UEFA yetkilileri bu konuda rahat olmamızı hiçbir sorun yaşanmayacağını dile getirdiler." diye konuştu.

Genel menajer Yurtgüven, şöyle devam etti:

"Tabii ki bu olaylar rakip takım tribünlerinde meydana geldi. Biz de buna Osmanlıspor olarak bir tepki verdik. Bayrak olduğunu iddia ettikleri paçavralarını astılar, elebaşının posterini koydular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren kelimenin bulunduğu tişörtleri giyerek tribünde provokasyon yaptılar. Ben ve yönetim kurulu üyelerim buna tepki verdik."

"UEFA'nın hassasiyetini göreceğiz"

Raporda herhangi aşağılayıcı bir ifadesinin bulunmadığını vurgulayan Yurtgüven, ceza alması durumunda UEFA'nın, ilkelerine ne kadar bağlı olduğunu göreceklerini ifade etti.

Yetkililerle konuşmasında, "Çizgimizi bozmadan belirli bir seviyede kabul edecekleri bir dil kullandım." diyen Yurtgüven, şöyle konuştu:

"Bunun sonucunda da disipline sevk edildim. 13 Ekim'de karar verilecek. Bir ceza olacağını düşünmüyorum. Ben bu tepkiyi ülkemin ve insanların kutsal değerleri doğrultusunda yaptım. Hiçbir pişmanlığım yok. Böyle bir ceza verilirse UEFA'nın siyaseti futbola karıştırmama ilkesine ne kadar bağlı olduğunu göreceğiz. Bana ceza vermeleri durumunda, siyasetin futbola karışması konusunda hassas davranmadıkları anlaşılacak."

"TFF'yi göreve çağırıyorum"

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, yaşadıklarının Türkiye'nin meselesi olduğunu belirterek, "TFF'yi göreve çağırıyorum." dedi.

Yaşananlarla ilgili TFF'nin tepki vermesi gerektiğini dile getiren Yurtgüven, şunları kaydetti:

"Bu Ender'in veya Osmanlıspor'un meselesi değil, Türkiye'nin meselesi. TFF de bu olayla ilgili UEFA'ya gerekli tavırları koymalıdır. Bu kadar uyarıya rağmen UEFA yetkililerinin, bu kadar kayıtsız kalmalarının altında bir sebep olup, olmadığıyla ilgili disiplin soruşturması başlatılmalı diye düşünüyorum."



