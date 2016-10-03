‘Biz hak ettik’
Osmanlı hocası Akçay, galibiyeti hak ettiklerini söyledi
Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, F.Bahçe karşısında galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi. Akçay, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. İçerideki rotasyonu güçlü, kaliteli bir takımla oynadık. Toparlandıkları bir anda karşılaştık. Sahada iyi bir duruş gösterdik. Rotasyonların bana göre içerisinde yer alan oyuncularımız bize çok iyi geri bildirim yaptılar. Geleceğe daha iyi bakmaya başladık. UEFA Avrupa Ligi'nde Zürih'teki kötü oyunumuzu telafi etmiş olduk. Hak ettik diye düşünüyorum" diye konuştu.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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