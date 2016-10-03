 ‘Biz hak ettik’ – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    ‘Biz hak ettik’

    ‘Biz hak ettik’

    Osmanlı hocası Akçay, galibiyeti hak ettiklerini söyledi

    Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, F.Bahçe karşısında galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi. Akçay, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. İçerideki rotasyonu güçlü, kaliteli bir takımla oynadık. Toparlandıkları bir anda karşılaştık. Sahada iyi bir duruş gösterdik. Rotasyonların bana göre içerisinde yer alan oyuncularımız bize çok iyi geri bildirim yaptılar. Geleceğe daha iyi bakmaya başladık. UEFA Avrupa Ligi'nde Zürih'teki kötü oyunumuzu telafi etmiş olduk. Hak ettik diye düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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