 Akçay’dan 5. darbe – Fotomaç – 03 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Akçay’dan 5. darbe

    Akçay’dan 5. darbe
    Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 'ye karşı çıktığı 7 maçta sadece 2 kez yenildi. Deneyimli teknik adam 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, dört büyüklere karşı çıktığı 23 maçın ise sadece 8'ini kaybetti.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akçay’dan 5. darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.