 14 maçlık süper seri – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    14 maçlık süper seri

    14 maçlık süper seri
    Osmanlıspor bu sezonki başarılı performansını dün akşam karşısında da sürdürdü. Başkent ekibi bu sezon oynadığı 14 resmi maçta sadece bir kez yenildi. Bu süreçte 8 galibiyet 5 beraberlik 1 yenilgi aldı. Futboluyla da büyük takdir topladı.

    OSMANLISPOR'DA 6 FARKLI OYUNCU
    Osmanlıspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Avrupa Ligi'nde Zürih'e 2-1 mağlup oldukları maçın ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Avrupa'da şans verilen Lawal, Delarge, Rusescu, Aykut, Pinto ve Vrsajevic Fenerbahçe maçında oynamadı. Koray Altınay, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Aminu Umar ve Cheick Diabate ilk 11'de şans buldu.

    EVİNDE YİNE KRAL
    Osmanlıspor sahasında oynadığı son 12 lig maçında rakiplerine kaybetmedi. Başkent ekibi geçen sezon son 9 iç saha maçında ve bu sezon 3 iç saha maçında kaybetmezken 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Osmanlıspor sahasında en son 21.12.2015 tarihinde Beşiktaş'a 3-2'lik sonuçla kaybetmişti.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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