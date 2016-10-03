14 maçlık süper seri
Osmanlıspor bu sezonki başarılı performansını dün akşam Fenerbahçe karşısında da sürdürdü. Başkent ekibi bu sezon oynadığı 14 resmi maçta sadece bir kez yenildi. Bu süreçte 8 galibiyet 5 beraberlik 1 yenilgi aldı. Futboluyla da büyük takdir topladı.
OSMANLISPOR'DA 6 FARKLI OYUNCU
Osmanlıspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde Zürih'e 2-1 mağlup oldukları maçın ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Avrupa'da şans verilen Lawal, Delarge, Rusescu, Aykut, Pinto ve Vrsajevic Fenerbahçe maçında oynamadı. Koray Altınay, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Aminu Umar ve Cheick Diabate ilk 11'de şans buldu.
EVİNDE YİNE KRAL
Osmanlıspor sahasında oynadığı son 12 lig maçında rakiplerine kaybetmedi. Başkent ekibi geçen sezon son 9 iç saha maçında ve bu sezon 3 iç saha maçında kaybetmezken 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Osmanlıspor sahasında en son 21.12.2015 tarihinde Beşiktaş'a 3-2'lik sonuçla kaybetmişti.
OSMANLISPOR'DA 6 FARKLI OYUNCU
Osmanlıspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde Zürih'e 2-1 mağlup oldukları maçın ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Avrupa'da şans verilen Lawal, Delarge, Rusescu, Aykut, Pinto ve Vrsajevic Fenerbahçe maçında oynamadı. Koray Altınay, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Aminu Umar ve Cheick Diabate ilk 11'de şans buldu.
EVİNDE YİNE KRAL
Osmanlıspor sahasında oynadığı son 12 lig maçında rakiplerine kaybetmedi. Başkent ekibi geçen sezon son 9 iç saha maçında ve bu sezon 3 iç saha maçında kaybetmezken 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Osmanlıspor sahasında en son 21.12.2015 tarihinde Beşiktaş'a 3-2'lik sonuçla kaybetmişti.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
14 maçlık süper seri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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