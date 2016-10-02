 Sahasında 11 maçtır ‘TOKADI’ basıyor – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Sahasında 11 maçtır ‘TOKADI’ basıyor

    Sahasında 11 maçtır ‘TOKADI’ basıyor
    Osmanlıspor, sahasında oynadığı son maçında rakiplerine kaybetmedi. Başkent ekibi geçen sezon son 9 iç saha maçında ve bu sezon 2 iç saha maçında kaybetmezken 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Osmanlıspor sahasında en son 21 Aralık 2015 tarihinde Beşiktaş'a 3-2'lik sonuçla kaybetmişti. Osmanlıspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı 5 maçta skor olarak hiç geriye düşmedi.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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