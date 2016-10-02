Sahasında 11 maçtır ‘TOKADI’ basıyor
Osmanlıspor, sahasında oynadığı son 11 lig maçında rakiplerine kaybetmedi. Başkent ekibi geçen sezon son 9 iç saha maçında ve bu sezon 2 iç saha maçında kaybetmezken 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Osmanlıspor sahasında en son 21 Aralık 2015 tarihinde Beşiktaş'a 3-2'lik sonuçla kaybetmişti. Osmanlıspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı 5 maçta skor olarak hiç geriye düşmedi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Sahasında 11 maçtır ‘TOKADI’ basıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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