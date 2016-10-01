Osmanlıspor, F.Bahçe'ye hazır
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtildi.
Isınma koşusuyla başlayan antrenmanın 5'e 2 pas organizasyonu ve şut çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.
Tedavilerine devam edilen Pierre Webo ve Engin Bekdemir'in çalışmada yer almadığı kaydedildi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:45
- Mayısta görebilirsiniz
Toplam 8
Yorum
vasat galata eminmisin riekerink,ocak aynida kovulmus olmiyasin:)
- İpek Soylu şampiyon oldu
Toplam 1
Yorum
melike çok güzel yüzlüymüş... ülkemizin gururusun canım benim
- Bozgun!
Toplam 19
Yorum
Reis Hiç bir zaman için iflah olmayacaksınız.. Çünkü her şey açık ortadayken bile utanmadan 2011 şampiyonu biziz diyorsunuz Allah vuruyor sizi..
Osmanlıspor, F.Bahçe'ye hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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