 Osmanlıspor, F.Bahçe'ye hazır – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Osmanlıspor, F.Bahçe'ye hazır

    Osmanlıspor, F.Bahçe'ye hazır

    Osmanlıspor, Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtildi.

    Isınma koşusuyla başlayan antrenmanın 5'e 2 pas organizasyonu ve şut çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.

    Tedavilerine devam edilen Pierre Webo ve Engin Bekdemir'in çalışmada yer almadığı kaydedildi.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:45
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