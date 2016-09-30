Osmanlıspor’un bileği büküldü
Avrupa Ligi’nde Zürih’e konuk olan Osmanlıspor, Karcemarskas’ın penaltı kurtardığı karşılaşmadan puansız ayrıldı, bu sezonki ilk yenilgisini aldı...
UEFA Avrupa Ligi L Grubu ikinci maçında Osmanlıspor, deplasmanda İsviçre ekibi Zürih'e 2-1 yenildi. Mücadelenin 26. dakikasında Zürih'te Cavusevic'in kullandığı penaltıda Karcemarskas gole izin vermedi. İlk yarı 45+1'de Schönbachler'in attığı golle Zürih'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Maher ve Umar ile etkili olan temsilcimiz aradığı golü 73'te buldu. Adam Maher skoru 1-1'e getiren isim oldu. Bu golden 6 dakika sonra Cavusevic, ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi. Karşılaşma 2-1 sona erdi.
Bu sezon Süper Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde ise elemeler dahil 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Osmanlı'nın namağlup unvanı sona erdi. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay da 19 maç sonra Avrupa'da mağlup oldu. Grupta oynanan diğer maçta S.Bükreş ile Villarreal 1-1 berabera kaldı. Villarreal'in 4 puanla lider olduğu L Grubu'nda Osmanlıspor ile Zürih'in 3'er puanı bulunuyor. Son sıradaki Bükreş'in puanı ise 1.
1 PUAN GELMELİYDİ
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Zürih önünde oyunun son bölümünde mağlup duruma düştüklerini belirterek, "1 puan gelmeliydi. İkinci yarıda etkili oynadık" diye konuştu.
ÇOK ZORLANDIK
Zürih Teknik Direktörü Ulrich Forte, Osmanlıspor'un ani ataklarla çok etkili olduğunu belirterek, "Maç boyunca oldukça zorlandık. Ancak kazanmayı da bildik. Grupta avantaj kazandık" dedi.
Bu sezon Süper Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde ise elemeler dahil 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Osmanlı'nın namağlup unvanı sona erdi. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay da 19 maç sonra Avrupa'da mağlup oldu. Grupta oynanan diğer maçta S.Bükreş ile Villarreal 1-1 berabera kaldı. Villarreal'in 4 puanla lider olduğu L Grubu'nda Osmanlıspor ile Zürih'in 3'er puanı bulunuyor. Son sıradaki Bükreş'in puanı ise 1.
1 PUAN GELMELİYDİ
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Zürih önünde oyunun son bölümünde mağlup duruma düştüklerini belirterek, "1 puan gelmeliydi. İkinci yarıda etkili oynadık" diye konuştu.
ÇOK ZORLANDIK
Zürih Teknik Direktörü Ulrich Forte, Osmanlıspor'un ani ataklarla çok etkili olduğunu belirterek, "Maç boyunca oldukça zorlandık. Ancak kazanmayı da bildik. Grupta avantaj kazandık" dedi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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