Osmanlıspor, Zürih'te çalıştı
UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre ekiplerinden Zürih'le deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kaybeden Osmanlıspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına İsviçre'de devam etti.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:10
- Evde yerim çok!
Toplam 3
Yorum
1905 gs sezona 4 asistle başladı hayırlısıyla istikrarlı bir şekilde boyle devam ederse asist kralı da olur şampiyon da ki olacaz allahın izniyle !
- Onun lakabı: Kara Fırtına
Toplam 4
Yorum
mert gerçek olan bir sey varsa fb zorlu ve büyük maçları kadıköyde evinde bir başka güzel oynuyon kolay kolay kaybetmiyor içeride kim gelirse gelsin kadıköyde büyük maçlarda zor yenilir bu fenerbahçem mancesterda kadıköyde bu feneri yenemez basarılar fenerbahçem
- Napoli’den Güneş’e gözdağı!
Toplam 3
Yorum
karakartal Napoli grubumuzdaki en güçlü takım.İtalyan futbolunun son yıllarda yükselen yıldızı.Son derece zorlu bir takım ama gruptan çıkmak istiyorsak bu takımdan 3 puan almak zorundayız.
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