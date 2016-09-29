Osmanlı fırtınası dindi!
UEFA Avrupa Ligi L Grubu 2. hafta maçında Osmanlıspor, Zürih'e konuk oldu. 45.'te Marco Schönbachler'in golüne, 73'te Adam Maher cevap verdi, 79. dakikada sonucu Dzengis Cavusevic belirledi ve İsviçre temsilcisi maçtan 2-1 galip ayrıldı. Ayrıca Ev sahibi ekip 26. dakikada kazanılan bir penaltıdan da yararlanamadı.
Grubun diğer mücadelesinde Villareal, deplasmanda Steaua Bükreş'e konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu skorlarla birlikte Villareal 4 puanla liderliğini sürdürürken, Osmanlıspor 3 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi. Yine 3 puana sahip Zürih 3. sıraya yerleşti. 1 puanlı Steaua Bükreş ise son sırada kaldı.
AKÇAY'IN SERİSİ SONA ERDİ
Bu mücadele ile Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay Avrupa'daki yenilmezlik serisini 20 maça çıkarmak istiyordu. Ancak alınan bu mağlubiyet ile Akçay'ın yenilmezlik serisi de son bulmuş oldu. Ayrıca Osmanlıspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde ise elemeler dahil 7 maçtır yenilgi yüzü görmüyordu. Zürih mağlubiyeti ile bu sezon ilk yenilgisini alan Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
KARCEMARSKAS PENALTIYI KURTARDI
25. dakikada Avdija Vrsajevic, Marco Schönbachler'i ceza sahası içinde düşürdü ve hakem penaltı kararı verdi. Galibiyet golünün sahibi Dzengis Cavusevic, penaltı atışını kullanmak için topun başına geçti. Cavusevic, kalecinin sağına bir şut çekti. Zydrunas Karcemarskas köşeyi iyi tahmin etti ve penaltıyı kurtardı. Seken topu takip eden Musa Çağıran ikinci bir şut şansı vermeden topu kornere yolladı.
ZÜRİH 45'TE ÖNE GEÇTİ
Orta alanın sağ tarafında kazanılan topla ilerleyen Marco Schönbachler, Raheem Lawal'dan sıyrılıp ceza sahası yayına kadar topu sürdü. Ceza sahası yayı içinden çektiği şut Aykut Demir'e çarptı. Yön değiştiren top kaleciyi şaşırttı ve top Osmanlıspor ağlarına gitti.
OSMANLI ARADIĞI GOLÜ 73'TE BULDU
Sağ kanattan gelişen atakta Aminu Umar ceza sahası dışında topla buluştu ve ceza sahası içine pasını gönderdi. Penaltı noktasının hemen sağında topla buluşan Adam Maher bekletmeden şutunu çekti ve topu kalecinin sağından ağlar ile buluşturdu. Adam Maher'in golü ile Temsilcimiz 1-1'lik beraberliği yakaladı.
TEMSİLCİMİZ SKORU KORUYAMADI
Sol kanattan gelişen Zurich atağında topla buluşan Adrian Winter ceza sahası içine ortasını gönderdi. Altıpasın hemen önünde kaleciden önce Dzengis Cavusevic topa kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Dzengis Cavusevic'in golü ile Zurich tekrar öne geçti:2-1
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:36
- 40 bin dolar uçtu
Toplam 2
Yorum
KFY para sarhoşluğu olsa gerek gökhanla canere sorun bilirler
- Hedef yine final
Toplam 2
Yorum
tarihci olur da bir PENDİKSPOR çıkarda kendilerine bir teselli bulmak isteyenler sevinir
- Çalımbay'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
uğur allah rahmet eylesin.mekanı cennet olur işallah.karakterli ve iyi bir oğlan yetiştirmişler. ..
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