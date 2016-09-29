 Osmanlı fırtınası dindi! – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Osmanlı fırtınası dindi!

    Osmanlı fırtınası dindi!

    Avrupa Ligi L Grubu 2. hafta maçında Osmanlıspor, Zürih'e konuk oldu. 45.'te Marco Schönbachler'in golüne, 73'te Adam Maher cevap verdi, 79. dakikada sonucu Dzengis Cavusevic belirledi ve İsviçre temsilcisi maçtan 2-1 galip ayrıldı. Ayrıca Ev sahibi ekip 26. dakikada kazanılan bir penaltıdan da yararlanamadı.

    Grubun diğer mücadelesinde Villareal, deplasmanda Steaua Bükreş'e konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu skorlarla birlikte Villareal 4 puanla liderliğini sürdürürken, Osmanlıspor 3 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi. Yine 3 puana sahip Zürih 3. sıraya yerleşti. 1 puanlı Steaua Bükreş ise son sırada kaldı.

    AKÇAY'IN SERİSİ SONA ERDİ
    Bu mücadele ile Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay Avrupa'daki yenilmezlik serisini 20 maça çıkarmak istiyordu. Ancak alınan bu mağlubiyet ile Akçay'ın yenilmezlik serisi de son bulmuş oldu. Ayrıca Osmanlıspor, bu sezon Toto Süper Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde ise elemeler dahil 7 maçtır yenilgi yüzü görmüyordu. Zürih mağlubiyeti ile bu sezon ilk yenilgisini alan Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü 'yi konuk edecek.

    KARCEMARSKAS PENALTIYI KURTARDI
    25. dakikada Avdija Vrsajevic, Marco Schönbachler'i ceza sahası içinde düşürdü ve hakem penaltı kararı verdi. Galibiyet golünün sahibi Dzengis Cavusevic, penaltı atışını kullanmak için topun başına geçti. Cavusevic, kalecinin sağına bir şut çekti. Zydrunas Karcemarskas köşeyi iyi tahmin etti ve penaltıyı kurtardı. Seken topu takip eden Musa Çağıran ikinci bir şut şansı vermeden topu kornere yolladı.

    ZÜRİH 45'TE ÖNE GEÇTİ
    Orta alanın sağ tarafında kazanılan topla ilerleyen Marco Schönbachler, Raheem Lawal'dan sıyrılıp ceza sahası yayına kadar topu sürdü. Ceza sahası yayı içinden çektiği şut Aykut Demir'e çarptı. Yön değiştiren top kaleciyi şaşırttı ve top Osmanlıspor ağlarına gitti.

    OSMANLI ARADIĞI GOLÜ 73'TE BULDU
    Sağ kanattan gelişen atakta Aminu Umar ceza sahası dışında topla buluştu ve ceza sahası içine pasını gönderdi. Penaltı noktasının hemen sağında topla buluşan Adam Maher bekletmeden şutunu çekti ve topu kalecinin sağından ağlar ile buluşturdu. Adam Maher'in golü ile Temsilcimiz 1-1'lik beraberliği yakaladı.

    TEMSİLCİMİZ SKORU KORUYAMADI
    Sol kanattan gelişen Zurich atağında topla buluşan Adrian Winter ceza sahası içine ortasını gönderdi. Altıpasın hemen önünde kaleciden önce Dzengis Cavusevic topa kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Dzengis Cavusevic'in golü ile Zurich tekrar öne geçti:2-1

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:36
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