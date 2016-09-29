Akçay: Bugün hakkımızı kullandık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Akçay, "Zor olacağını bildiğimiz bir maça çıktık. Konsantrasyonumuz ve dikkatimiz oldukça kötüydü. İkinci yarı müsabakayı geri çevirmek için mücadele ettiysek de gerek rakibimiz, gerekse süre buna müsaade etmedi. Rakibimizi kutluyoruz. Oyuncularımızı çok da suçlayamıyorum. Haftada 2 müsabaka oynayarak geliyoruz. Yeni tanıştığım bir sistem bu. Gerek fiziksel gerek ruhsal direncimizi biraz daha geliştirmeliyiz." diye konuştu.

Futbolcularının Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 6. haftada yapacakları maçı daha fazla düşündüğünü belirten Akçay, şunları söyledi:

"Biz müsabakayı ilk yarıda zaten kaybetmiştik. İkinci yarıdaki çabalarımız yetmedi. Umarım Fenerbahçe maçında bunu telefi ederiz, edecek gücümüz var. Oyuncularımıza güveniyorum. Futbolda kötü oynamak da var. Bugün o hakkımızı kullandık."



Forte: "İyi mücadele ettik"

Zürih Teknik Direktörü Uli Forte ise rakipleri karşısında çok iyi mücadele ederek, galip geldiklerini belirtti.

Rakiplerinin gücünü bildiklerini aktaran Forte, "Osmanlıspor'un oyun kuramaması için mücadele ettik. Haklı olarak verilmiş penaltının kaçmasının ardından mücadeleye devam ettiler. Maçta bir kopma noktası olmadı. İkinci yarıda oyunu kontrol etmekte zorluk çektik ama oyunu tekrar kendi tarafımıza çevirmemiz memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.