20.00 | Zürih - Osmanlıspor

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu ikinci hafta maçında bu akşam İsviçre'nin Zürih takımına konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara 2-0'lık Steaua Bükreş galibiyetiyle başlayan Osmanlıspor, ikinci maçında İsviçre 2. Ligi'nde mücadele eden Zürih'i de mağlup ederek bir üst tura yükselme adına avantaj elde etmeye çalışacak. Letzigrund Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacan karşılaşmayı, Rus hakem Aleksei Eskov yönetiyor.



OSMANLI AVRUPA'DA NAMAĞLUP

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde ise elemeler dahil 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen mor-sarılılar, ayrıca namağlup unvanını korumak için mücadele ediyor. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da Avrupa'daki yenilmezlik serisini 20 maça çıkarmak istiyor.

Gruptaki diğer maçta ise Rumen temsilcisi Steaua Bükreş, sahasında İspanya'nın Villarreal ekibiyle karşılaşıyor. Bükreş kentindeki Ulusal Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başladı.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

ZÜRİH: Vanins, Brunner, Nef, Kecojevic, Voser, Kone, Buff, Kukeli, Sarr, Schönbachler, Cavusevic



OSMANLISPOR: Karcemarskars, Vrsajevic, Numan, Aykut, Tiago, Musa, Lawal, Delarge, Ndiaye, Regattin, Rusescu





