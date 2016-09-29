20.00 | Zürih - Osmanlıspor
Başkent temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Zürih ile karşılaşıyor.
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu ikinci hafta maçında bu akşam İsviçre'nin Zürih takımına konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara 2-0'lık Steaua Bükreş galibiyetiyle başlayan Osmanlıspor, ikinci maçında İsviçre 2. Ligi'nde mücadele eden Zürih'i de mağlup ederek bir üst tura yükselme adına avantaj elde etmeye çalışacak. Letzigrund Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacan karşılaşmayı, Rus hakem Aleksei Eskov yönetiyor.
OSMANLI AVRUPA'DA NAMAĞLUP
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde ise elemeler dahil 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen mor-sarılılar, ayrıca namağlup unvanını korumak için mücadele ediyor. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da Avrupa'daki yenilmezlik serisini 20 maça çıkarmak istiyor.
Gruptaki diğer maçta ise Rumen temsilcisi Steaua Bükreş, sahasında İspanya'nın Villarreal ekibiyle karşılaşıyor. Bükreş kentindeki Ulusal Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başladı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
ZÜRİH: Vanins, Brunner, Nef, Kecojevic, Voser, Kone, Buff, Kukeli, Sarr, Schönbachler, Cavusevic
OSMANLISPOR: Karcemarskars, Vrsajevic, Numan, Aykut, Tiago, Musa, Lawal, Delarge, Ndiaye, Regattin, Rusescu
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:00
- "Şike mücadelemiz sürüyor"
Toplam 3
Yorum
ali yılmaz 2010 2011 sezonunun şampiyonu TRABZONSPORDUR siz neyin peşindesiniz
- Eto'o'da flaş gelişme
Toplam 1
Yorum
Ferhat Zaten beliydi ne hikmetse GS karsi sahada hahahahah etoda kurtaramiyacak sizi arena FULL Takim bomba gibi
- "Şike mücadelemiz sürüyor"
Toplam 3
Yorum
FB 2011'den beri Trabzon cöktü gidiyor siz hala 2011 diyorsunuz. Trabzon'a yazik oluyor.
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