Osmanlı zafer için Zürih’te
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda yarın Zürih'le karşılaşacak Osmanlıspor, İsviçre'ye gitti. Genel menajer Ender Yurtgüven, "S.Bükreş galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Zürih deplasmanından da zaferle dönmemiz gerekiyor" dedi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
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gsli hüso arena boş kalmasın
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