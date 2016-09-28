 Osmanlı zafer için Zürih’te – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Osmanlı zafer için Zürih’te

    Osmanlı zafer için Zürih’te
    Avrupa Ligi L Grubu'nda yarın Zürih'le karşılaşacak Osmanlıspor, İsviçre'ye gitti. Genel menajer Ender Yurtgüven, "S.Bükreş galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Zürih deplasmanından da zaferle dönmemiz gerekiyor" dedi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:02
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