Hedef, namağlup unvanını korumak

Letzigrund Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Rus hakem Aleksei Eskov yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara 2-0'lık Steaua Bükreş galibiyetiyle başlayan Osmanlıspor, ikinci maçında İsviçre 2. Ligi'nde mücadele eden Zürih'i de mağlup ederek bir üst tura yükselme adına avantaj elde etmeye çalışacak.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde ise elemeler dahil 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen mor-sarılılar, ayrıca namağlup unvanını korumak için mücadele edecek. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da Avrupa'daki yenilmezlik serisini 20 maça çıkarmak istiyor.

Gruptaki diğer maçta ise Rumen temsilcisi Steaua Bükreş, sahasında İspanya'nın Villarreal ekibiyle karşılaşacak. Bükreş kentindeki Ulusal Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki puan durumu şöyle: