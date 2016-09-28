Hedef, namağlup unvanını korumak
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu ikinci hafta maçında yarın İsviçre'nin Zürih takımına konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara 2-0'lık Steaua Bükreş galibiyetiyle başlayan Osmanlıspor, ikinci maçında İsviçre 2. Ligi'nde mücadele eden Zürih'i de mağlup ederek bir üst tura yükselme adına avantaj elde etmeye çalışacak.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde ise elemeler dahil 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen mor-sarılılar, ayrıca namağlup unvanını korumak için mücadele edecek. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da Avrupa'daki yenilmezlik serisini 20 maça çıkarmak istiyor.
Gruptaki diğer maçta ise Rumen temsilcisi Steaua Bükreş, sahasında İspanya'nın Villarreal ekibiyle karşılaşacak. Bükreş kentindeki Ulusal Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Osmanlıspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|Villarreal
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|Zürih
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|Steaua Bükreş
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:28
- Skrtel, Kjaer’den şikayetçi
Toplam 1
Yorum
FABİİİİ SKRTEL DAHA İYİ KJAERDEN GAZİANTEP MACINDAKİ HATA NEYDİ ÖYLE AVRUPA MACINDA YAPMASA BARİİ
- İstikrar abidesi Jan Durica
Toplam 1
Yorum
ERDO61 MAŞALLAH DİYELİM.NAZAR DEĞMESİN.
- Moussa ilk 11’e dönüyor
Toplam 1
Yorum
HABABAM GÜMGÜMGÜM AÇ KAPIYI VEYSEL EFENDİ FENERİN MAÇI VAR.... FEYENOORD TARAFTAR GÖRSÜN
Hedef, namağlup unvanını korumak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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