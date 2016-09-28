Akçay'dan Zürih yorumu
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, yarın oynayacakları Zürih maçında en az hata yapanın kazanacağını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda yarın Zürih ile oynayacak olan Osmanlıspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, maçın yapılacağı Letzigrund Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Akçay, kupa sahibi olan ve ülkenin önemli takımlarından biriyle oynayacaklarını belirterek, "Çok saygı duyduğumuz bir rakip, gücünü biliyoruz. Villarreal karşısında maçın sonuna kadar gösterdikleri taktik, fiziksel güç bizi bu konuda çok dikkatli olmaya itiyor" dedi.
Rakibin güçlü oyunculara sahip olduğuna değinen Akçay, "Yaş ortalaması olgun bir takım ve gelecekle ilgili planlarının tekrar lige geri dönmek olduğunu anlıyorsunuz. Az hata yapan maçı kazanacak, umarım bizim lehimize olur" diye konuştu.
Maçın favorisinin kim olduğu yönündeki bir soruya ise Akçay, şöyle cevap verdi:
"Bana göre Zürih takımı. Kağıt üzerinde belki bizim Süper Lig'de bir takım olarak görünmüş olmamız bu gerçeği değiştirmiyor. Tecrübeli bir ekole sahipler, tecrübeli bir takım ve bunu yarın da sahaya yansıtacaklar diye düşünüyorum. Futbolun şöyle bir kuralı vardır; eğer rakibinize saygı duymazsanız, sizden intikamını alır. Biz bu gerçeği bilerek ve avucumuzun içinde aklımızı tutarak, yarınki müsabakaya çıkacağız."
Rakibin güçlü oyunculara sahip olduğuna değinen Akçay, "Yaş ortalaması olgun bir takım ve gelecekle ilgili planlarının tekrar lige geri dönmek olduğunu anlıyorsunuz. Az hata yapan maçı kazanacak, umarım bizim lehimize olur" diye konuştu.
Maçın favorisinin kim olduğu yönündeki bir soruya ise Akçay, şöyle cevap verdi:
"Bana göre Zürih takımı. Kağıt üzerinde belki bizim Süper Lig'de bir takım olarak görünmüş olmamız bu gerçeği değiştirmiyor. Tecrübeli bir ekole sahipler, tecrübeli bir takım ve bunu yarın da sahaya yansıtacaklar diye düşünüyorum. Futbolun şöyle bir kuralı vardır; eğer rakibinize saygı duymazsanız, sizden intikamını alır. Biz bu gerçeği bilerek ve avucumuzun içinde aklımızı tutarak, yarınki müsabakaya çıkacağız."
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ortalık karışacak
Toplam 16
Yorum
agresif Adam gibi adam adam gibi konuşmuş...14 yaşındakilerde yorumları doldurmuş...
- Tolga Ciğerci istatistiklerde zirvede
Toplam 13
Yorum
AVRUPA FATİHİ KARAKARGA NE OLDU TOLGA CANINIZI ÇOK MU YAKTI MAÇTA ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSIN
- Eren için 20 gol barajı
Toplam 9
Yorum
GS BEŞİKTAŞ MAÇINDA HER KORNER OLDUĞUNDA 3.5 ATAN TARAFTAR VE OYUNCULARINI SEYRETMEK BÜYÜK KEYİFTİ :)))))
Akçay'dan Zürih yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.