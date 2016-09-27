 Osmanlıspor'un zorlu haftası – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Osmanlıspor'un zorlu haftası

    Osmanlıspor'un zorlu haftası

    Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Osmanlıspor'u bu hafta zorlu bir fikstür bekliyor.

    Başkent ekibi, 4 gün içinde 2 önemli maça çıkacak. Avrupa Ligi L Grubu'nda ilk hafta sonunda lider durumda bulunan Osmanlıspor, 29 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de Zürih'e konuk olacak.

    Gruptaki ilk maçında Rumen temsilcisi Steaua Bükreş'i sahasında 2-0 yenen başkent temsilci, İsviçre deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyor.

    Osmanlıspor, iki günlük aradan sonra Toto Süper Lig'de 'yi ağırlayacak.

    Osmanlı Stadı'nda 2 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

    Başkent ekibi, 5 haftası geride kalan ligde 9 puanla 6. sırada bulunuyor.

    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:13
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