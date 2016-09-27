Osmanlıspor'un zorlu haftası
Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Osmanlıspor'u bu hafta zorlu bir fikstür bekliyor.
Gruptaki ilk maçında Rumen temsilcisi Steaua Bükreş'i sahasında 2-0 yenen başkent temsilci, İsviçre deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyor.
Osmanlıspor, iki günlük aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Osmanlı Stadı'nda 2 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Başkent ekibi, 5 haftası geride kalan ligde 9 puanla 6. sırada bulunuyor.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 10:13
- Çırak değil taktik ustası
Toplam 11
Yorum
Hard GS'li Yeni takım kuruluyor.Akan sakın hocayı terimin adamlarına yedirmeyelim.Baksanıza terim dahil hepsi 2 gündür tam gazda...
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 45
Yorum
burak size terim lazım hadi oglum hadi kocum hadi aslanım ! ne duran top ne atak organizasyonu hıc bısey calısılmamıs ! Aslanım kocum devam !
- Çırak değil taktik ustası
Toplam 11
Yorum
Sinirli... Terim her zamanki gibi kovulursam diye iş ayarlama peşinde.Etrafta dolaşmaya başladı.2 defa Luce hatasına düşmeyelim...Yeni takım kuruluyor.
Osmanlıspor'un zorlu haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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