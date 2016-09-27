Osmanlıspor, İsviçre yolcusu

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesileri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra pas çalışması gerçekleştiren mor-sarılı futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde Zürih maçının taktiği üzerinde durdu.

Hız çalışmasıyla son bulan antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Webo katılmadı.

Başkent ekibi, saat 14.00'te özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine hareket edecek.