Osmanlıspor, İsviçre yolcusu
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda 29 Eylül Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Zürih ile karşılaşacak Osmanlıspor, Ankara'daki hazırlıklarını tamamladı.
Daha sonra pas çalışması gerçekleştiren mor-sarılı futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde Zürih maçının taktiği üzerinde durdu.
Hız çalışmasıyla son bulan antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Webo katılmadı.
Başkent ekibi, saat 14.00'te özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine hareket edecek.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 12:24
- Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş
Toplam 8
Yorum
Realist Ben Cehennem bilmem ne gibi yanlış yakıştırmalardan hoşlanmam, lakin biz o stada gidip tur atladık, onlar K.Köydeki baskıdan korksunlar...
- Robben ve Ribery'li ders
Toplam 7
Yorum
Sneijder_W Galatasaray'ın yetiştirdiği Ribery'nin videolarını izlersiniz de... Biz de Bruma'ya Messi videoları izletirsek o zaman ne olacak ? Bunları hiç düşünmüyorsunuz dimi ? Siz giderken biz geliyorduk.. haydi ben kaçar..
- Osmanlıspor'un zorlu haftası
Toplam 3
Yorum
ne iyisi fbde persembe mac yapiyo, volkandemirelin dedigi gibi feyenord ve osmanli feneri dagitirsa sasirmayin. e osmanlida güclü rakip
Osmanlıspor, İsviçre yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.