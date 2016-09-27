Osmanlı alkışlanıyor

Osmanlıspor bu sezon oynadığı resmi maçları kaybetmedi. Süper Lig'de beş maç, Avrupa Ligi'nde toplam yedi maça çıkan Mustafa Reşit Akçay dönemindeki takım 8 galibiyet 4 beraberlik aldı ve kaybetmedi. Osmanlıspor alkışlanıyor.



ESKOV ATANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor ile Zürih'i karşı karşıya getirecek L Grubu müsabakasını Rus hakem Aleksei Eskov yönetecek. Letzigrund Stadı'ndaki maç 20.00'de başlayacak.