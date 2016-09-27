 Osmanlı alkışlanıyor – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Osmanlı alkışlanıyor

    Osmanlı alkışlanıyor
    Osmanlıspor bu sezon oynadığı resmi maçları kaybetmedi. Süper Lig'de beş maç, Avrupa Ligi'nde toplam yedi maça çıkan Mustafa Reşit Akçay dönemindeki takım 8 galibiyet 4 beraberlik aldı ve kaybetmedi. Osmanlıspor alkışlanıyor.

    ESKOV ATANDI
    UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor ile Zürih'i karşı karşıya getirecek L Grubu müsabakasını Rus hakem Aleksei Eskov yönetecek. Letzigrund Stadı'ndaki maç 20.00'de başlayacak.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:42
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