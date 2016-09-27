"Kararım hala değişmedi"

Akçay, UEFA 'nın internet sitesinde yer alan röportajında, Osmanlıspor'daki hedefleri ve kariyer planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Futbolun endüstriyelleştiğine dikkati çeken Akçay, "Duygusal biri olmam nedeniyle çalıştığım bu sektör, bende oldukça fazla tahribatlar yaptı. Ancak bu mesleği çok sevmem nedeniyle üretken yanımı altyapı faaliyetleri ile sürdürme kararı aldım. Yaşımın olgunluğu bu kararımın arkasında durmamı gerektirir." ifadelerini kullandı.

"Futbol sadece futbol değildir." şeklinde görüş belirten Akçay, sosyal projelerde de görev almak istediğini vurguladı.

- Avrupa'da başarının sırrı

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Osmanlıspor'un başında çıktığı 19 maçta henüz mağlubiyet yaşamadığı hatırlatılan Akçay, bu başarının temel unsurları anlattı.

Akçay, altyapı antrenörlüğünden geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Taktik ve teknik konularda 30 yıllık bir süreci tamamlamış olmanız, görev yaptığınız kulübün imkanları, sporcu nitelikleri ve kalitesini de göz önünde bulundurursak, böyle bir oluşum ortaya çıkıyor. Tabi çalışmalarınızda biraz dikkat ve fazlaca tekrar unsurlarını da göz ardı etmemek lazım. Bunların yanında Allah'ın nefesini de unutmuyorum. 'O, uç derse kanadın olmaz.'

- "Öncelik Süper Lig"

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele eden Osmanlıspor'un teknik direktörü Akçay, önceliklerinin Spor Toto Süper Lig olduğunu bildirdi.

Akçay, Avrupa kupasında gidebildikleri yere kadar gitmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kişisel olarak benim tercihim her zaman olduğu gibi lig." ifadesini kullandı.

Bu açıklamanın takıma Avrupa'da olumsuz yansıyabileceği yönünde endişe taşımadığını kaydeden Akçay, şunları kaydetti:

"Olumsuz bir durum ve endişe yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü benim dışımda tüm değerlerimiz, Avrupa Ligi'ni bir prestij alanı olarak görüyor. Sporcularımız da Avrupa Ligi'ni prestij alanı olarak gördükleri ve maçlarda yüksek motivasyon ile konsantrasyon gösterdikleri için saha duruşumuzun ve mücadele gücümüzün eksileceğini düşünmüyorum. Buna ayrıca yönetim kurulumuz ve taraftarımızın da heyecanlı yaklaşımı güçlü bir katkı vermektedir."