Osmanlıspor'a Rus hakem
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Osmanlıspor'un İsviçre'nin Zürich takımı ile 29 Eylül 2016 Perşembe günü oynayacağı L Grubu karşılaşmasını yönetecek hakemler belli oldu.
İsviçre'nin Zürich şehrindeki Letzigrund Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Rusya Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Eskov düdük çalacak. Eskov'un yardımcılıklarını Dmitri Mosyakin ve Igor Demeshko yapacak. Vyacheslav Semenov'un dördüncü hakem olacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise Aleksandr Egorov ile Sergei Lapochkin üstlenecek.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Chedjou gidiyor
Toplam 14
Yorum
gurbetçi serdarın oynaması lazım semih hata yapsa hemen klübeye peki niye hala bu chedjou oynuyor adamın en az 10 maçını sayarım hatalarıyla yenildiğimiz!
- Kafayı kullandı
Toplam 16
Yorum
iceman Ezeli rakipler, 30 yılın en kötü başlangıcını yapan fenerin sadece 4 puan önündeler. Karamsarlığa kapılmayalım hoca daha takımı yeni tanıyor. Ocaktan sonra diğer takımların kondisyonları düşerken fenerin yükselişini konuşacağız.
- Katar gibiydi
Toplam 26
Yorum
net sowu bilmem de demba ba giderken bjk ye para kazandırdı önemli olan bu
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