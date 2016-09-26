 Osmanlıspor'a Rus hakem – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Osmanlıspor'a Rus hakem

    Osmanlıspor'a Rus hakem

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Osmanlıspor'un İsviçre'nin Zürich takımı ile 29 Eylül 2016 Perşembe günü oynayacağı L Grubu karşılaşmasını yönetecek hakemler belli oldu.

    İsviçre'nin Zürich şehrindeki Letzigrund Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Rusya Federasyonu'ndan Aleksei Eskov düdük çalacak. Eskov'un yardımcılıklarını Dmitri Mosyakin ve Igor Demeshko yapacak. Vyacheslav Semenov'un dördüncü hakem olacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise Aleksandr Egorov ile Sergei Lapochkin üstlenecek.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:46
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