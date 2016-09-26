Osmanlıspor, Zürih maçı hazırlıklarına başladı
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İsviçre'nin Zürih takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını başladı.
Bir günlük iznin ardından Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. İdmana, sakatlıkları süren golcü oyuncu Pierre Webo ve Engin Bekdemir katılmadı.
Ligdeki Medipol Başakşehir maçında uzun süreli forma giyen oyuncular takımdan ayrı yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise topla ısınma çalışmasıyla antrenmana başladı. Dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapan mor-sarılılar, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı bitirdi.
Osmanlıspor yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine hareket edecek.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:48
- Cavanda ile yola devam
Toplam 6
Yorum
ferhat bncede cavanda cok iyi sabri gönderilmelı lınnes cavandanın yedegi
- "Şans değil yetenek"
Toplam 1
Yorum
Eses Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için gururluyuz.
- Katar gibiydi
Toplam 44
Yorum
GS hahahaha dembaba ya futbolu unutmuş yada yanlış bi macı izletmişler ona ben ilk yarıyı izledigimde GS sürekli gol kaçırıyordu ikinci yarı gs 2 0 ın üstüne yatmayı düşününce defans yapmayı becremeyen gs golü yedi panikledi ardındanda 2nciyi yedi dembaba bjkyi övüpgs yi yericem diye bukadar atmasyon yapılmaz :D gs skoru korumanın peşine düşmese 1 2 tane daha atardı bjk ye oda rikerinkin beceriksizliği yada tecrübesizliği dembaba boş konuşmussun
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