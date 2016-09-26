Osmanlıspor, Zürih maçı hazırlıklarına başladı

Bir günlük iznin ardından Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. İdmana, sakatlıkları süren golcü oyuncu Pierre Webo ve Engin Bekdemir katılmadı.

Ligdeki Medipol Başakşehir maçında uzun süreli forma giyen oyuncular takımdan ayrı yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise topla ısınma çalışmasıyla antrenmana başladı. Dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapan mor-sarılılar, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı bitirdi.

Osmanlıspor yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine hareket edecek.