 Ruslar onun peşinde – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Ruslar onun peşinde

    Ruslar onun peşinde
    Osmanlıspor formasıyla öne çıkan isimlerden olan Ndiaye'ye Rus kancası... Spartak Moskova'nın 26 yaşındaki oyuncu için Başkent ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi. Senegalli orta saha bu sezon oynadığı 4 maçta 2 gol attı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:57
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