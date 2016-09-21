Ruslar onun peşinde
Osmanlıspor formasıyla öne çıkan isimlerden olan Ndiaye'ye Rus kancası... Spartak Moskova'nın 26 yaşındaki oyuncu için Başkent ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi. Senegalli orta saha bu sezon oynadığı 4 maçta 2 gol attı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
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