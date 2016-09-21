Osmanlıspor'da, Başakşehir hazırlıkları sürdü

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlıkları süren golcü oyuncu Pierre Webo ve Engin Bekdemir katılmadı.

Mor-sarılı futbolcular idmana ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. 6 gruba ayrılan oyuncular 6 farklı istasyonda çabukluk, dayanıklılık ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Başkent ekibi oynanan çift kale maçla idmanı bitirdi.

Osmanlıspor hazırlıklarına yarın sabah saat 10.00'da yapacağı çalışmayla devam edecek. Yarınki antrenman basın kapalı gerçekleşecek.