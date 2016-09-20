S. Moskova gözünü ona dikti
Rus basınında yer alan habere göre Spartak Moskova, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Ndiaye ile ilgileniyor.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 10:22
- Sorumlu benim
Toplam 1
Yorum
Forza ts bu gidişle 50. yılda şampiyonluk ancak ptt 1 ligde olacak gibi .forvet yok .kanatlar fos oyun kurucu yok defans da tek durica ama inadına Ts
- TFF'den Beşiktaş'a ret
Toplam 8
Yorum
Cengiz1903 Zaten daha önce de ertelememişti, şimdi de ertelemiyor şaşırdık mı? Beşiktaşlılar olarak elbette hayır. Rakiplerimiz de böyle bir sorun yok çünkü onlar da '' Ülke'' kavramı var sanırım. Hadi burada milli takımı öne sürdün geçen maç peki? Bu arada FB nin yöneticisi Mahmut Uslu bey de hala kendi takımının kötü gidişatını ört bas etmek için hala Beşiktaş kayırılıyor, kollanıyor gibi açıkalama yapıyor. Nacizane tavsiyem bu tip boş yorumlardan ziyade takımı toparlamaya baksınlar Beşiktaş taraftarını geçtik artık FB li taraftarlara da saygısızlık oluyor.
- Terim’in tahtını sallıyor
Toplam 3
Yorum
webaslan3366 şampiyon olunmasa bile bu adam kalıcak.........
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