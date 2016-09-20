 S. Moskova gözünü ona dikti – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    S. Moskova gözünü ona dikti

    S. Moskova gözünü ona dikti

    Rus basınında yer alan habere göre Spartak Moskova, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Ndiaye ile ilgileniyor.

    Moskova ekibinin 25 yaşındaki Senegalli oyuncuyu geçtiğimiz sezondan bu yana mercek altına aldığını yazan Rus basını, Sprtak Moskova'nın scout ekibinin Osmanlıspor'un son maçlarını yerinde izlediğini belirtti. Oyuncuya biçilen rakam olarak ise 8 milyon Euro telaffuz ediliyor. Bu sezon dört maçta iki gole imza atan Ndiaye, geçtiğimiz sezon 33 maçta 12 atarak Osmanlıspor'un Avrupa Ligi'ne kalmasında büyük rol oynamıştı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:22
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