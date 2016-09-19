Osmanlı’dan geçit yok
Süper Lig’e iki beraberlikle giriş yapan Osmanlıspor, geçen hafta Trabzon’u bu hafta da Adana’yı yenip puanını 8 yaptı.
Süper Lig'de 4. hafta maçında Osmanlıspor kendi sahasında Adanaspor'u tek golle geçti: 1-0. Avrupa Ligi arenasında da başarıyla mücadele eden Osmanlıspor'un tek golünü 51. dakikada Badou Ndiaye kaydetti. Lig başlamadan Engin ipekoğlu ile yolları ayıran ve Jurcic'i takımın başına getiren Adanaspor'un ligde galibiyeti bulunmuyor.
2 PUANDA KALDI
Osmanlıspor ise ligin ilk iki haftasında aldığı beraberlikler ile kötü başlangıç yapmasına rağmen son iki haftada hem Avrupa hem de ligde aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçti. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken Adanaspor 2 puanda kaldı.
AKILLI FUTBOL OYNADIK
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Adanaspor önünde sabırlı ve akıllı oynadıklarını belirterek şöyle konuştu: "Yoğun bir maç trafiğimiz var. Buna rağmen kazandık. Burada iyi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum."
2 PUANDA KALDI
Osmanlıspor ise ligin ilk iki haftasında aldığı beraberlikler ile kötü başlangıç yapmasına rağmen son iki haftada hem Avrupa hem de ligde aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçti. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken Adanaspor 2 puanda kaldı.
AKILLI FUTBOL OYNADIK
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Adanaspor önünde sabırlı ve akıllı oynadıklarını belirterek şöyle konuştu: "Yoğun bir maç trafiğimiz var. Buna rağmen kazandık. Burada iyi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum."
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Osmanlı’dan geçit yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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