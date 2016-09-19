 Osmanlı’dan geçit yok – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Osmanlı’dan geçit yok

    Osmanlı’dan geçit yok

    Süper Lig’e iki beraberlikle giriş yapan Osmanlıspor, geçen hafta Trabzon’u bu hafta da Adana’yı yenip puanını 8 yaptı.

    Süper Lig'de 4. hafta maçında Osmanlıspor kendi sahasında 'u tek golle geçti: 1-0. Avrupa Ligi arenasında da başarıyla mücadele eden Osmanlıspor'un tek golünü 51. dakikada Badou Ndiaye kaydetti. Lig başlamadan Engin ipekoğlu ile yolları ayıran ve Jurcic'i takımın başına getiren Adanaspor'un ligde galibiyeti bulunmuyor.

    2 PUANDA KALDI
    Osmanlıspor ise ligin ilk iki haftasında aldığı beraberlikler ile kötü başlangıç yapmasına rağmen son iki haftada hem Avrupa hem de ligde aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçti. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken Adanaspor 2 puanda kaldı.

    AKILLI FUTBOL OYNADIK
    Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Adanaspor önünde sabırlı ve akıllı oynadıklarını belirterek şöyle konuştu: "Yoğun bir maç trafiğimiz var. Buna rağmen kazandık. Burada iyi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum."
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlı’dan geçit yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.