 Muhteşem Osmanlı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Muhteşem Osmanlı

    Muhteşem Osmanlı

    Avrupa'da Steau Bükreş zaferiyle morallenen , 'a da acımadı. Galibiyet golünü Badou Ndiaye attı.

    'un yenilmezlik serisi devam ediyor. Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Kupası'nda gruba Steau Bükreş galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Başkent ekibi, lige 3 puanla döndü.

    Osmanlı Stadı'nda ağırladığı 'u 51. dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle 1-0 mağlup eden Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

    Osmanlıspor'da Musa Çağıran'ın 39. dakikada yaklaşık 35 metreden attığı şut direkte patladı.

    Bu galibiyetle puanını 8'e çıkaran Osmanlıspor 5'inci sıraya yükseldi. Adanaspor ise 2 puanla 14. sırada kaldı.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muhteşem Osmanlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle