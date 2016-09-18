Muhteşem Osmanlı

Osmanlıspor'un yenilmezlik serisi devam ediyor. Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Kupası'nda gruba Steau Bükreş galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Başkent ekibi, lige 3 puanla döndü.

Osmanlı Stadı'nda ağırladığı Adanaspor'u 51. dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle 1-0 mağlup eden Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Osmanlıspor'da Musa Çağıran'ın 39. dakikada yaklaşık 35 metreden attığı şut direkte patladı.

Bu galibiyetle puanını 8'e çıkaran Osmanlıspor 5'inci sıraya yükseldi. Adanaspor ise 2 puanla 14. sırada kaldı.