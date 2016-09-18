Muhteşem Osmanlı
Avrupa'da Steau Bükreş zaferiyle morallenen Osmanlıspor, Adanaspor'a da acımadı. Galibiyet golünü Badou Ndiaye attı.
Osmanlıspor'un yenilmezlik serisi devam ediyor. Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Kupası'nda gruba Steau Bükreş galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Başkent ekibi, lige 3 puanla döndü.
Osmanlı Stadı'nda ağırladığı Adanaspor'u 51. dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle 1-0 mağlup eden Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Osmanlıspor'da Musa Çağıran'ın 39. dakikada yaklaşık 35 metreden attığı şut direkte patladı.
Bu galibiyetle puanını 8'e çıkaran Osmanlıspor 5'inci sıraya yükseldi. Adanaspor ise 2 puanla 14. sırada kaldı.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:57
- Kartal, Akhisar semalarında
Toplam 3
Yorum
Sari Kirmizi 15 senede bir sampiyon oldunuz cik cik otmeye basladiniz
- Bu sene zirveye oynar
Toplam 9
Yorum
alp Kimin çuval olduğu belli 4 haftada 1 puan alan kendi takımınıza bakın
- Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
ALP Beyaz adlı yorumcu 10 senede bir şampiyon oldunuz diye fazla havalara girmeyin o havayı söndürürler.
Muhteşem Osmanlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.