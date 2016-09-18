Akçay: "Kazançlı bir akşam oldu"
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Önemli 3 müsabaka öncesi bir viraj dönmememiz gerekiyordu onu da bugün sağlamış olduk. 8 puan bizim gibi takımlar için çok önemli” dedi.
Yoğun maç trafiğinden dolayı rotasyon ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Akçay, "İyi bir dönemeçti çünkü 3 tane yoğun maç trafiği bekliyordu bizi. Bundan önce Adana maçı bir viraj maçıydı, kazanmamız gereken bir maçtı. Sahaya kapalı bir savunma ve kontra atak anlayışıyla çıkan rakibimiz, planlarını iyi uyguladılar. Biz de çabuk oyuncularımızla 3-4 kez arkalarına geçmiş olmamıza rağmen bir tanesini gol yapabildik. Direnç gösterdiler. Rotasyonla birlikte kazançlı bir akşam oldu bizim için, takımımız için. Kapalı savunmalarda seçenekleriniz sınırlıdır. Kenardan merkeze girişlerinizin sağlıklı olması lazım, şut atan oyuncularınız olması lazım. Biz bunların bir kısmını denedik, bir kısmında başarılı olduk. Olamadığımız anlar da oldu. Önemli 3 müsabaka öncesi bir viraj dönmememiz gerekiyordu onu da bugün sağlamış olduk. 8 puan bizim gibi takımlar için çok önemli bir puan. Umarım ligdeki bu kısmetli ve 3 puanlı, sakatlık olmadan, fazla oyuncu kaybı olmadan yürütebildiğimiz kadar yürütürüz. Beklentimiz bu yöndedir" şeklinde konuştu.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:53
- 20.00 | Akhisar - Beşiktaş
Toplam 5
Yorum
KARAKARTAL__ Hayatınızı Siyah Beyaza boyayacaz.Artık Şampiyonluk yok size.Devir BEŞİKTAŞ devri.Brumanız 2 3 hafta sonra patlak verirse,sneijderiniz sahada stop eder.Anlayacağınız haftaya bi vodafone arenaya gelin hava gazınızı alalım.Ondan sonraki haftalar malum çöküş başlar Gs için.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ....
- Güven köprüsü kurmalı
Toplam 6
Yorum
fener takımda istekli oynayan futbolcular sayılı takımın genelinde hırs istek yok izlerken bile seyirci sıkılıyor önce kazanma isteği olmalı
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 21
Yorum
fener aziz seni tekrar getirdiğine göre aziz seviyordur.Takımdaki forvetlerin hepsi formsuz isteksiz bir sow form tutarsa iş yapar
Akçay: "Kazançlı bir akşam oldu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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